Berlin. Auf der Zielgeraden zum Klimaschutzpaket der Bundesregierung tüftelt Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Masterplan für die Mobilitätswende. Massive Förderung von Elektroautos, Bahn, ÖPNV und Fahrrädern statt Einschränkungen und Verboten. "Zu teuer und zu unwirksam", schimpft die Opposition.

Warum geht Scheuer in die Offensive? Der Bundesverkehrsminister hat im Ringen um die Einhaltung der deutschen Klimaschutzziele den Schwarzen Peter in der Hand: Im Verkehrssektor sind die CO2-Emissionen seit 1990 nicht gesunken. In den kommenden zehn Jahren müssen sie nun 160 Millionen Tonnen auf 95 Millionen Tonnen pro Jahr gedrosselt werden, eine gewaltige Aufgabe. Kommenden Freitag trifft sich das Klimakabinett zur entscheidenden Sitzung bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU), um ein Gesamtpaket zu schnüren. Mit einem Arbeitspapier hat Scheuer für den Klimagipfel vorgelegt und ein vorläufiges Preisschild angeheftet: 75 Milliarden Euro bis 2030.



Wie sollen die Emissionen im Autoverkehr gesenkt werden? Benzin- und Dieselautos sind für 60 Prozent des CO2 im Verkehrssektor verantwortlich. Für die Kehrtwende will Scheuer binnen zehn Jahren mindestens sieben Millionen E- und Hybrid-Autos auf die Straßen bringen, danke Zuschüssen von bis zu 4000 Euro für die Anschaffung kleinerer E-Autos und 3000 Euro für Wagen ab 30.000 Euro Neupreis. Für elektrische Dienstwagen ist die Halbierung der Dienstwagensteuer von 0,5 auf 0,25 Prozent vorgesehen.

Gut fünf Milliarden Euro müssten in den Ausbau von Tankstellen für Elektro- und Wasserstofffahrzeuge fließen, weitere Millionen in die Entwicklung alternativer Kraftstoffe. Aber auch jeder zweite Linienbus soll bis 2030 elektrisch durch die Städte fahren, zudem ist eine Prämie für E-Taxis geplant. Der Kauf saubere Lkw sollen ebenfalls stärker gefördert werden und schmutzige Lastwagen mehr Maut bezahlen.

Was ist mit der Bahn? Die Nachricht über ein Drei-Milliarden-Loch im Bahn-Etat dieses Jahres platzte in die Verhandlungen. Schließlich ist eine massive Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene Grundvoraussetzung für weniger Emissionen. Damit das nicht an der maroden Infrastruktur scheitert, fordert Scheuer bis zu 20 Milliarden Euro zusätzlich für die Bahn bis 2030. Davon soll unter anderem eine Digitalisierung der Leittechnik finanziert werden, um eine höhere Taktzahl der Züge zu ermöglichen. Schließlich soll die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets Zugreisen preiswerter machen und damit die Menschen zum Umsteigen bewegen. Dafür müssten aber deutlich mehr Züge unterwegs sein als heute.

Damit mehr Güter auf Schienen statt Straßen transportiert werden, sollen megalange Güterzüge (bis zu 740 Metern) erlaubt werden. Auch das kann freilich nur gelingen, wenn das Streckennetz saniert und ausgebaut wird. Zur Finanzierung sei ein neuer Infrastruktur-Fonds notwendig, heißt es im Verkehrsministerium. Zudem steigt der Druck auf die Bahn, ihre Töchter Arriva und Schenker zu verkaufen.

Erhalten Fahrräder Vorfahrt? Im Scheuer-Ministerium hat man die Bedeutung des Radverkehrs erkannt - gleichwohl sind die Investitionen in Radwege in den vergangenen Jahren noch nicht hochgeschnellt. Ändern soll sich das durch so genannte Rad-Schnellwege entlang von Bundesstraßen, aber auch durch neue Parkmöglichkeiten für Zweiräder in den Innenstädten.

Wie kommt Scheuers Paket an? Nicht so gut. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sprach gegenüber unserer Redaktion von einem "Sammelsurium von guten wie auch unnötigen und unnötig teuren Maßnahmen". Ohne eine Abschaffung "ökologisch unsinniger Subventionen" etwa für den Diesel werde es nicht reichen, auch ein Aus für den Verbrennungsmotor sei notwendig. „Wenn Herr Scheuer hier nicht nachliefert, wird er die Klimaziele im Verkehr krachend verfehlen“, warnte Hofreiter.

SPD-Verkehrsexperte Sören Bartol sagte unserer Redaktion: "Bisher ist nicht klar, wie Herr Scheuer seine ganzen Ideen bezahlen und wie er damit die vereinbarten Einsparziele bei klimaschädlichen Gasen im Mobilitätssektor erreichen will. Bisher klafft da jeweils noch eine große Lücke.“ Greenpeace nannte Scheuers Pläne eine "Prämien-Orgie", mit der höchstens die Hälfte der notwendigen CO2-Einsparungen gelingen werde. Und Linken-Verkehrspolitikerin Ingrid Remmers sagte, der Maßnahmenkatalog lese sich wie "der Wunschzettel der Autoindustrie".