Berlin. Die Grünen erwarten auch in Deutschland einen Kampf ums Wasser. "In einigen Regionen könnten aus einer zunehmenden Wasserknappheit und häufigen Dürren künftig Konflikte um die Nutzung vor allem oberflächennaher Wasserressourcen entstehen", sagte Bettina Hoffmann, Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion für Umweltpolitik, unserer Redaktion.

Sie zitierte damit Auskünfte des Bundesumweltministeriums. "Bereits heute ist die Grundwasserneubildung in Teilen Thüringens, Sachsen-Anhalts und Sachsens sowie Brandenburgs vergleichsweise niedrig", heißt es darin. Die starken Trockenperioden von 2018 und 2019 seien dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Wo es konkret zu Nutzungskonflikten kommen könnte, wollte das Ministerium aber nicht sagen.

Laut Hoffmann werden bislang rund zwei Drittel des verbrauchten Wassers aus Oberflächengewässern entnommen - also Flüssen, Bächen und Seen. Die Grünen-Expertin rechnet angesichts des Klimawandels aber mit erhöhtem Druck auf die Grundwasservorräte. Konfliktpotenzial sieht Hoffmann deshalb vor allem zwischen der Landwirtschaft und der öffentlichen Versorgung mit Trinkwasser, das zu 74 Prozent aus Grundwasser gewonnen wird. "Derzeit werden in Deutschland rund drei Prozent der landwirtschaftlichen Flächen beregnet, die meisten davon liegen in Niedersachsen", betonte die Abgeordnete.

Beregnung der Felder

Das Wasser für diese landwirtschaftliche Beregnung wird demnach bundesweit zu 85 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Für das Berichtsjahr 2016 beziffert die Bundesregierung die dafür verwendete Wassermenge auf 242,7 Millionen Kubikmeter. Deutschlandweit sei laut Experten sogar mit einer Verzehnfachung der Beregnungsfläche innerhalb der nächsten 30 Jahre zu rechnen, erklärte Hoffmann. Der Anbau von Sommergemüse, Salat oder Obst könnte zukünftig "nur noch möglich sein, wenn die entsprechenden Felder beregnet werden".

Vor diesem Hintergrund plädierte die Grüne für eine Agrarwende. Ökologische Landwirtschaft könne dazu beitragen, den Bewässerungsbedarf der Landwirtschaft zu senken. Vielfältige Fruchtfolgen mit einem häufigen Wechsel der angebauten Pflanzen trügen dazu bei, die Fruchtbarkeit der Böden besser zu erhalten.



Die Umweltexpertin wies darauf hin, dass schon der trockene Sommer 2018 die Grundwasservorräte stark strapaziert habe und die geringen Niederschlagsmengen im Winter 2018/19 sowie im Frühjahr 2019 eine ausreichende Grundwasserneubildung verhindert hätten.

Kreis verhängt Verbot

Wegen der in weiten Teilen Niedersachsens niedrigen Grundwasserstände hat unter anderem der Landkreis Osnabrück bis zum 31. Oktober die Beregnung von privaten und öffentlichen Grünflächen, Sportanlagen wie Fußball-, Tennis- oder Golfplätzen sowie land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen in der Zeit von 12 bis 18 Uhr untersagt.

Die mit Abstand größten Wasserverbraucher sind aber laut Hoffmann Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke, die Wasser für die Kühlung benötigen. Über die Hälfte des gesamten verbrauchten Wassers in Deutschland werde durch die fossile oder atomare Energiewirtschaft genutzt. Fast die gesamte Entnahme dafür komme bislang aus Oberflächengewässern.