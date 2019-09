Soldaten der türkischen Armee bei einer Patrouille im Südosten der Türkei. Foto: Umit Kozan/Depo Photos via ZUMA Wire/Archiv

Istanbul. In der Südosttürkei sind offiziellen Angaben zufolge sieben Menschen getötet worden, als ihr Fahrzeug am Donnerstagabend über eine an der Straße gelegte Sprengfalle fuhr.