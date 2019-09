Beim Treffen im Kanzleramt steht der Klimaschutz im Vordergrund. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Berlin. Viele Baustellen, wenig Zeit - die große Koalition muss sich schnell zusammenraufen, wenn am 20. September ein Plan für mehr Klimaschutz stehen soll. In einem wichtigen Punkt deutet sich ein Kompromiss an.