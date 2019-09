Netanjahu ist für den Frieden in Nahost ein Totalausfall CC-Editor öffnen

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu kämpft um die Macht - koste es, was es wolle. Foto: Abir Sultan/Pool European Pressphoto Agency/dpa

Osnabrück. Israel und die Palästinenser sind von einem Friedensschluss weiter entfernt denn je. Wer in so einer Lage wie Premierminister Benjamin Netanjahu mit der Ankündigung, das Westjordantal zu annektieren, Öl ins Feuer gießt, handelt verantwortungslos – aber vor allem wohl in eigener Sache.