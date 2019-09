Osnabrück. Europas Grüne fordern die designierte neue EU-Kommission auf, einen neuen Vorschlag zur Agrarreform vorzulegen und klimafeindliche Subventionen aus dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen zu streichen. "Das wird ein Lackmustest, der zeigt, wie ernst es der neuen Kommissionschefin und ihrem Team mit Klimaschutz wirklich ist", sagte die Co-Vorsitzende der Grünen/EFA-Fraktion im Europaparlament, Ska Keller, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Frau Keller, die Grünen haben Ursula von der Leyen im Sommer die Unterstützung im Europäischen Parlament verweigert. Nun hat sie ihr Team mit der Hälfte an Frauen besetzt. Werden Sie noch zur glühenden Bewunderin der designierten Kommissionschefin?

Nun, da müssten schon noch ein paar Inhalte zukommen. Natürlich begrüßen wir, dass wir erstmals und endlich eine paritätisch besetzte Kommission haben. Das wurde höchste Zeit. Schließlich ist die Hälfte der Bevölkerung weiblich.

Erwarten Sie einen anderen Politikstil?

Dass mehr Frauen in politischen Ämtern sind, ist eine Frage von Gerechtigkeit und Demokratie, ein anderer Stil geht damit nicht automatisch einher. Nichtsdestotrotz erhoffe ich mir von der neuen Kommission einen Politikstil, der offen und konstruktiv ist, der auch die kleineren Fraktionen stärker miteinbezieht.

Auch wenn wir es skeptisch sehen, wie Frau von der Leyen ins Amt gekommen ist, werden wir jetzt nicht in der Schmollecke stehen. Grüne Stimmen gibt es nur für grüne Inhalte. Wir werden immer jene Vorschläge unterstützen, die wir gut finden. Wollen wir also mal sehen, was die Kommission in ihrem Arbeitsprogramm vorlegt.

Was fordern Sie?

Wir hoffen, dass es einen klaren Schwerpunkt auf Klimaschutz gibt. Nehmen Sie das Thema Landwirtschaft. Die Pläne für eine Landwirtschaftsreform, wie sie derzeit vorliegen, erfüllen in keiner Weise die Erwartungen, weder für den Klimaschutz noch für Biodiversität. Das wird ein Lackmustest, der zeigt, wie ernst es der neuen Kommissionschefin und ihrem Team mit Klimaschutz wirklich ist.

Auch beim mehrjährigen Finanzrahmen müssen wir weg von klimaschädlichen Subventionen und hin zu mehr klimafreundlicher Politik, anstelle von Investitionen Straßen brauchen wir zum Beispiel mehr Investitionen in grenzüberschreitenden Schienenverkehr.

Die neue EU-Kommission sollte also einen neuen Vorschlag für eine Agrarreform vorlegen und auch beim Finanzrahmen deutlich nachbessern. Wir brauchen eine Ausrichtung des gesamten Haushalts auf eine klimafreundlichere Politik.

Immerhin hat Frau von der Leyen das Thema Klima beim Vizekommissionschef Timmermans angesiedelt...

...das finden wir sehr gut. Die Frage ist aber: Was macht er draus…ein toller Titel macht noch keinen politischen Richtungswechsel.

Wo hapert es im designierten Kollegium?

Sehr gewundert haben wir uns über die Position des Vize-Kommissionschefs Margaritis Schinas, der sich um den „Schutz der europäischen Lebensweise“ kümmern soll. Dass er gleichzeitig für Migration und den Schutz der Grenzen zuständig ist, klingt sehr danach, als müsse man die Grenzen dicht machen, um Europas Lebensstil zu schützen. Das lässt bei uns alle Alarmglocken schrillen.

Denn die europäische Lebensart steht ja gerade für Vielfalt, Toleranz und Menschenrechte. Dazu gehört das Recht auf Asyl. Herr Schinas wird bei den Anhörungen im EU-Parlament sicher eine Menge Fragen zu beantworten haben.

Gehen Sie davon aus, dass bei den Anhörungen ein Kandidat durchfällt?

Das ist gut möglich. Es gibt schließlich einige Wackelkandidaten im Kollegium. Dass ausgerechnet der ehemalige ungarische Justizminister Laszlo Trocsanyi für Erweiterungspolitik zuständig sein soll, wo er doch für eine Justizreform in seinem Land steht, die mit europäischem Recht wenig zu tun hatte, ist sehr fragwürdig. Und dann gibt es noch die Kandidaten aus Polen und Rumänien, gegen die es Korruptionsvorwürfe gibt. Da werden wird sehr genau hinschauen.

Erstmals soll mit der Französin Sylvie Goulard als Binnenmarktkommissarin der Bereich Verteidigungsindustrie aufgewertet werden. Wie sehen Sie das?

Die Frage wird sein, ob sie sich als Interessenvertreterin der Industrie versteht oder aber als Vertreterin der Interessen im Dienste der Menschen. Ich möchte keine Kommissarin, die sich als Interessenvertreterin der Verteidigungsindustrie versteht.

Ich habe nichts dagegen, dass die Kommission zu einer besseren Koordinierung der europäischen Verteidigung beiträgt, vor allem wenn das bedeutet, dass sich durch gemeinsame Anschaffungen viel Geld einsparen lässt.

Aber es kann nicht sein, dass ein einzelner Industriezweig privilegierten Zugang haben soll zu europäischen Geldern oder zur europäischen Kommission. Keinesfalls sollten wir der Verteidigungsindustrie noch mehr Geld hinterherschmeißen.

Was halten Sie von Frau von der Leyens Vorschlag, für jede neue europäische Verordnung eine bestehende aufzuheben, um die Bürokratie zu verschlanken?

Das klingt mir doch sehr pauschal und populistisch. Das Vorhaben ist völlig unpolitisch und birgt große Gefahren, weil damit Gesetze und Verordnungen, für die es gute Gründe gibt, unter die Räder kommen können.

Als erstes wird immer in der Umwelt- und Sozialgesetzgebung gestrichen. Das lehrt die Erfahrung. Sicher kann man ältere Gesetze darauf abklopfen, ob sie noch sinnvoll sind. Aber es ist ja nicht so, dass wir in der EU kilometerweise Aktenordner voller sinnloser Gesetzgebung hätten.

Wie finden Sie es, dass mit dem Italiener Paolo Gentiloni ein Vertreter eines hoch verschuldeten Landes künftig über die Stabilität in der EU wachen soll?

Herr Gentiloni hat einen sehr guten Leumund. Da haben wir erstmal keine Bedenken. Zu sagen, wegen seiner Nationalität könne er das Ressort nicht ausfüllen, finde ich nicht richtig. Natürlich werden wir ihm, wie allen anderen Kandidaten, bei der parlamentarischen Anhörung auf den Zahn fühlen.

Von den Kommissaren und Kommissarin erwarte ich, dass sie nicht die Interessen ihres Landes sondern das aller Europäer und Europäerinnen vertreten.