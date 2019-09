Studenten der Universität Rostock verfolgen eine Vorlesung. Immer mehr junge Menschen wollen einen höheren Bildungsabschluss. Foto: Robert Schlesinger

Berlin. In allen Bundesländern in Deutschland streben mehr junge Menschen hohe Bildungsabschlüsse an. Der Anstieg der Zahlen unterscheidet sich regional aber sehr. Das zeigt eine Auswertung der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, die in Berlin vorgelegt wurde.