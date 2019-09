Schwerin. Die kommissarische SPD-Chefin Manuela Schwesig ist an Brustkrebs erkrankt. Sie legt deshalb ihr Parteiamt nieder, bleibt aber Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Politikerin ist zuversichtlich, wieder gesund zu werden.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Brustkrebs und legt deswegen ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin nieder. Das teilte sie am Dienstag in einer persönlichen Erklärung mit. Zuvor hatte die Politikerin in einer Kabinettssitzung über ihre Erkrankung informiert.



Krebs ist heilbar

Das Amt der Ministerpräsidentin und auch den SPD-Parteivorsitz in Mecklenburg-Vorpommern wolle sie aber weiter ausüben, erklärte die 45-Jährige. Schwesig ist eine von drei kommissarischen SPD-Bundesvorsitzenden. Zusammen mit Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel wollte sie die Partei bis zur geplanten Wahl eines Führungsduos im Dezember anführen.

"Die gute Nachricht ist: Dieser Krebs ist heilbar. Allerdings ist dafür eine medizinische Behandlung notwendig." Manuela Schwesig

Dies werde dazu führen, dass sie in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen könne."Allerdings ist auch klar, dass ich in den kommenden Monaten meine Kräfte auf Mecklenburg-Vorpommern, meine Gesundheit und meine Familie konzentrieren muss. Deshalb werde ich meine Parteiämter auf Bundesebene niederlegen", sagte Schwesig.



Es sei ihr wichtig, von vorneherein offen und ehrlich mit der Diagnose umzugehen, sagte die Politikerin bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Erst am gestrigen Tag habe sie mit den Ärzten, nach mehreren Untersuchungen, eine abschließende Entscheidung über eine passende Behandlung für den Krebs besprochen. Angedacht seien medizinische, überwiegend ambulante Maßnahmen. "Viele Frauen erkranken jedes Jahr an Brustkrebs", so Schwesig. Diese Frauen würden zeigen, dass Therapie und Beruf vereinbar seien.

"So etwas ist immer ein riesiger Schock", sagte Schwesig. Allerdings sei sie zuversichtlich, die Krankheit zu besiegen und verwies auf ihre Parteigenossin Kerstin Weiss. Die Landrätin von Nordwestmecklenburg war ebenfalls vor Jahren an Krebs erkrankt und wieder in ihr Amt zurückgekehrt. Es sei wichtig, betonte Schwesig, ihre Genesung auf fünf Säulen bauen zu können. Neben der eigentlichen Gesundung nehme sie auch die Verantwortung für das Land MV und ihre Familie sehr ernst. Gleichzeitig sei eine gut funktionierende Landesregierung und der Rückhalt ihrer Partei wichtig.

Im Eilzugtempo in die erste Reihe der deutschen Politik

Schwesig hatte sich in den vergangenen zehn Jahren im Eilzugtempo in die erste Reihe der deutschen Politik vorgearbeitet. Nach nur vier Jahren als Stadtvertreterin in Schwerin wurde sie 2008 – gerade 34 Jahre alt – Sozialministerin Mecklenburg-Vorpommerns und 2013 dann Bundesfamilienministerin. Nach nur sechs Jahren Parteizugehörigkeit war Schwesig 2009 als Hoffnungsträgerin der Ost-SPD Bundesvize ihrer Partei geworden. Im Sommer 2017 gab sie ihr Ministeramt in Berlin vorzeitig auf und übernahm vom damals an Krebs erkrankten Erwin Sellering (SPD) auf dessen Wunsch das Ministerpräsidenten-Amt.

Anzeige Anzeige

Weiterlesen: Ministerpräsident Erwin Sellering legt seine Ämter nieder



Doch auch in ihrer neuen Funktion blieb die heute 45-Jährige bundespolitisch aktiv und trat dabei vorrangig als Fürsprecherin für die Interessen der Ostdeutschen in Erscheinung. Schwesig wurde 1974 in Frankfurt (Oder) geboren. Im Land Brandenburg verlebte sie auch ihre Kindheit, legte das Abitur ab und absolvierte ihr Studium zur Diplom-Finanzwirtin. Im Jahr 2000 zog sie nach ihrer Heirat nach Schwerin, wo sie heute mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt.

Erste Genesungswünsche

Thüringens CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring sendete erste Genesungswünsche an Schwesig. "Von Herzen wünsche ich Ihnen Genesung und auf dem anstrengenden Weg dahin, Kraft und Zuversicht, ein Licht an dunklen Tagen und wenn ich das darf, Gottes reichen Segen", twitterte Mohring, der im vergangenen Jahr selbst an Krebs erkrankt war, am Dienstag.

Mohring hatte seine im vergangenen Herbst festgestellte Krebserkrankung zu Jahresbeginn öffentlich gemacht. Seine Akuttherapie ist inzwischen abgeschlossen.



Bestürzung bei Parteien

Der CDU-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Vincent Kokert, wünschte Schwesig im Kampf gegen den Krebs viel Kraft, alles erdenklich Gute und Gottes Segen. "Angesichts einer solchen Nachricht muss Politik in den Hintergrund rücken."

Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, drückte seine Hochachtung für den Umgang Schwesigs mit der schlimmen Nachricht aus. "Sie stellt die Anforderungen des Landes über ihre persönlichen Belange und hat angekündigt, das Amt der Ministerpräsidentin weiterzuführen." Dass sie dennoch an irgendeiner Stelle kürzer treten muss und in der Bundespartei Aufgaben abgibt, sei selbstverständlich.

Die besten Wünsche im Namen aller Fraktionsmitarbeiter und "viel Kraft und Zuversicht im Kampf gegen die Erkrankung" kamen von der Vorsitzenden der Linksfraktion, Simone Oldenburg. "Trotz aller politischer Differenzen hoffen wir, dass Frau Schwesig das Amt der Ministerpräsidentin bald wieder mit voller Kraft ausfüllen kann", erklärte David Wulff, Landesgeneralsekretär der FDP. Auch die AfD bekundete ihr Bedauern über die "tragische Krebsdiagnose" und drückte den Wunsch nach schneller und vollständiger Genesung aus.