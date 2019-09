Wahl von NPD-Mann ein Warnsignal

Osnabrück. Mit einem gemeinsamen Antrag wollen CDU, SPD und FDP erreichen, dass der gerade erst gewählte NPD-Ortsvorsteher im hessischen Altenstadt-Waldsiedlung sein Amt wieder verliert. „Der Fehler wird korrigiert", heißt es. Doch ist es allein mit der Abwahl nicht getan. Ein Kommentar.

Schwamm drüber? Nur eine Provinzposse? Nach der Wahl des NPD-Politikers Stefan Jagsch zum Ortsvorsteher von Altenstadt-Waldsiedlung ist man in Hessen um eine schnelle Korrektur, sprich: Abwahl von Jagsch, bemüht. Das ist gut so. Dennoch dürfen die Beteiligten nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Die Vorgänge in Hessen sind ein Warnsignal, das weit über Orts- und Landesgrenzen hinaus beachtet werden sollte.

Es ist keine Petitesse, wenn Demokraten sich dazu hinreißen lassen, NPD-Politiker zu wählen. Denn die NPD ist nationalistisch, völkisch, rassistisch und damit verfassungsfeindlich. Das Bundesverfassungsgericht bescheinigt ihr eine „Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus“. Was muss denn noch passieren, damit solche Extremisten keine Bühne bekommen, auf der sie sich publikumswirksam präsentieren können?

Offensichtlich verrutschen bei immer mehr Menschen die Maßstäbe. Die Sitten verrohen, Menschen verachtendes Vokabular ist an der Tagesordnung, speziell Fremde sind Attacken ausgesetzt. Auch ein Teil der AfD, der so genannte Flügel, verbreitet Hass und Hetze. Und AfD-Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland relativiert offen den Nationalsozialismus. „Hitler und die Nazis“ sind nach seinen Worten „nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“.

Kurzum: Rechtes Gedankengut ist stark verbreitet. Stellen sich die Demokraten dieser Gefahr nicht entschlossener entgegen, könnte alles noch viel schlimmer kommen. Und dann wird es womöglich auch nicht bei NPD-Ortsvorstehern bleiben.