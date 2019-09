Osnabrück. Bislang dürfen Muslime mit einer Ausnahmegenehmigung zum Opferfest Lämmer und Rinder schächten, also mit einem Schnitt durch den Hals schlachten. Aber was ist mit dem Rest des Jahres? Braucht es diese Ausnahmen wirklich und könnte man das Fleisch nicht importieren? Ein Interview mit Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime in Deutschland zum Schächten und zu Übergriffen auf Muslime.

In Niedersachsen fordert die CDU ein Schächtverbot. Tatsächlich werden hier jedes Jahr weniger als 200 Tiere zum islamischen Opferfest auf diese Weise geschlachtet. Kann man auf die nicht verzichten? Den Rest des Jahres über scheint das Schächten ja keine große Rolle zu spielen.

Jein. Es stimmt, dass geschächtetes Fleisch nach Deutschland importiert wird. Aber neben den Importen und den Genehmigungen zum Opferfest wird auch illegal geschächtet, ohne staatliche Aufsicht. Das ist ein Problem. Es ist aber eine Reaktion auf die staatliche Überregulierung in diesem Bereich, vor der wir schon damals gewarnt haben. Speziell beim Opferfest ist der Bedarf größer als sonst: Viele Muslime kommen dem Gebot nach, an Bedürftige in ihrem Umfeld Fleisch zu spenden. Alternativ kann man Geld spenden und damit Tiere in ärmeren Ländern schlachten und dort verteilen lassen. Das machen auch viele. Aber letztlich ist es eine persönliche Entscheidung. Wir sagen nicht, dass das eine besser als das andere ist. Wir verweisen aber auf die Möglichkeit der Spende. Ich persönlich habe das auch schon gemacht.

Allerdings ist Schächten ja nicht nur ein Gebot zum Opferfest, sondern eine grundsätzliche islamische Speisevorschrift.

Schächten ja. Das Schlachten am Opferfest wiederum gehört zur Sunna, es ist also kein Muss, dass man ein Lamm oder ein Rind opfert und an Arme und Bedürftige verteilt.

Aber Muslime essen auch das restliche Jahr über Fleisch – warum ist das Schächten vor Ort da weniger wichtig?

Oft nehmen Muslime und Juden die Einschränkungen hin und greifen auf importiertes Fleisch zurück. Das ist aber keine Dauerlösung. Damit Fleisch halal ist, müssen strenge muslimische Vorschriften eingehalten werden. Das Tier muss vorher getrunken und gefressen haben, es muss ruhiggestellt werden, es darf sich nicht verletzen. Und das Messer muss scharf sein und die Halsschlagader treffen, damit das Tier sofort betäubt ist. Für Muslime ist die geschöpfliche Würde von Bedeutung. Man ist bestrebt, dem Tier keine unnötigen Schmerzen zuzufügen. Diese Schlachtmethode soll augenblicklich die Durchblutung des Gehirns und damit auch das Schmerzempfinden unterbrechen, rasch und professionell, wie beim Biss eines Löwen. Tiere, die auf diese Weise geschächtet werden, stoßen in aller Regel keine Todesschreie aus und fallen nach ungefähr dreißig Sekunden reglos zu Boden.

Wenn es das restliche Jahr über möglich ist, geschächtetes Fleisch zu importieren. Warum kann man das nicht auch zum Opferfest machen? Fleisch ist ja gekühlt lange haltbar.

Die Tradition sagt, dass eine Familie zum Beispiel ein Lamm schlachtet und es selbst verteilt. Das ist etwas schwierig mit Importen zu lösen. Das Tier würde nicht zum Opferfest, sondern vorher geschlachtet. Man müsste organisieren, dass auch wirklich alle Teile verschickt werden. Gemäß der Tradition schlachtet die Familie selbst und verteilt das Fleisch am selben Tag.

Inwieweit ist es laut islamischer Vorschrift erlaubt, das Tier vorher zu betäuben und in welcher Form?

Es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen. Grundsätzlich ist die Betäubung nicht verboten, aber sie ist verpönt. Jeder Betäubungsstoff verändert das Tier. Die richtig angewandte Schächtmethode betäubt das Tier bereits. Sobald die Halsschlagader durchtrennt ist, spürt das Tier den Schmerz nicht mehr. Es werden aber auch Betäubungen genutzt wenn sie sinnvoll sind. Wenn ein großes Tier sehr stark ist, kann es notwendig sein, es zu betäuben, damit es nicht unter Gewalt und Stress leidet. Bei Massenschlachtungen – etwa bei Hühnern – kann das ebenfalls sinnvoll sein, zum Beispiel mit Strom. Aber das funktioniert auch nicht immer hundertprozentig.

In Gießen sind Unbekannte kürzlich in ein Gemeindehaus eingedrungen, haben den Koran in den Mülleimer geworfen und Lautsprecher beschädigt, in Münster wurde ein Koran in eine Toilette gestopft und in Minden haben Unbekannte in einer Moschee Fäkalien im Gebetsraum hinterlassen und einen Koran damit beschmiert. Sind das Einzelfälle?

Nein, das sind leider keine Einzelfälle. Und das ist nur ein Teil dessen, was passiert ist. Ich könnte Ihnen weitere Beispiele nennen. Es entspricht der Stimmung in unserem Land. Die Täter trauen sich mittlerweile, solche Dinge zu tun.

Wer steckt dahinter?

Das sind diese berühmten Einzeltäter, die sich durch die aktuellen Debatten ermutigt fühlen. Wir haben inzwischen jeden Tag ganz viele sogenannte Einzeltäter. Die Aussage der Sicherheitsbehörden, es handele sich nicht um organisierte Kriminalität, beruhigt im ersten Moment. Aber im zweiten Moment ist es fast noch erschreckender, weil es deutlich macht, dass der Sprache der Gewalt von Rechtsradikalen und Rechtsextremisten, von denen nicht wenige inzwischen über die AfD in den Parlamenten sitzen, Gewalttaten folgen. Das ist Terrorismus. Die Täter fühlen sich dadurch ermächtigt zu handeln.

Gibt es regionale Unterschiede in Deutschland was diese Übergriffe angeht?

Der sprachliche Hass und die Ressentiments haben ihren Schwerpunkt sicherlich eher im Osten. Das hat damit zu tun, dass dort kaum Muslime leben und Dinge öffentlich kaum klargestellt werden. Das passiert im Westen eher. Beispiel Dortmund: Da haben wir seit Jahren eine sehr starke Neonaziszene. Der Unterschied ist: In Dortmund lebt eine Gesellschaft, die damit Erfahrung hat und die sich wehrhaft zeigt, wenn rechte Positionen aufploppen. In Dresden ist eine solche Gegenbewegung wesentlich kleiner.

Neben dem Vandalismus wurden mehrere Bombendrohungen gegen Moscheen bekannt. Wie verteilen die sich aufs Bundesgebiet?

Diese konkreten Bedrohungen kamen vor allem im Westen vor, wobei man sicher auch berücksichtigen muss, dass die Zahl der Gemeinden hier wesentlich höher ist. Bundesweit sind allerdings nur einige Bombendrohungen öffentlich geworden. Wir als ZMD wissen von 18 Fällen, die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. Viele Moscheen wollen aber nicht, dass was nach außen dringt. Denn sie fürchten, dass Trittbrettfahrer kommen und weitere Anschläge planen oder Unruhe in die Gemeinde bringen. Es ist fatal, wenn die öffentliche Empörung ausbleibt und diese Vorgänge nicht als Gefahr gegen die Demokratie als solche verstanden werden.

Wie reagieren die Gläubigen?

Solche Bombendrohungen bedeuten meiner Meinung nach eine konkrete Einschränkung der Religionsfreiheit. Viele Muslime trauen sich nicht, in die Moscheen zu gehen. Viele haben Angst, ihre Kinder mitzubringen und gehen mit einem mulmigen Gefühl in die Gemeinde. Das können wir doch nicht dulden. Das hat mit unserem grundgesetzlichen Anspruch auf Religionsfreiheit, in der Hinsicht, dass ich meine Religion frei ausüben kann, nichts zu tun.

Wie sollte die Politik reagieren?

Es wäre hilfreich, wenn Politiker die betroffenen Moscheen besuchen würden. Das ist zwar Symbolpolitik, aber es braucht Symbole in diesem Zusammenhang. Wenn das ausbleibt, dann haben wir alle verloren, weil diejenigen, die Anschläge organisieren, daraufsetzen, dass die Spaltung der Gesellschaft zunimmt. Und wenn eine Minderheit angegriffen wird, dauert es nicht lange, bis es die nächste Minderheit trifft.

Wünschen Sie sich mehr Polizeischutz für Moscheen?

Ja, das fordern wir seit einigen Jahren. Es wird leider nur selten umgesetzt. Nach dem Anschlag von Christchurch hat der Berliner Innensenator angeordnet, dass zumindest die größeren Moscheen zum Freitagsgebet einen sichtbaren Schutz bekommen – Polizisten in Uniform oder in Zivil. Gleiches gilt für Moscheen, die Schändungen und Drohungen ausgesetzt waren. Aber ich fordere ein neues Sicherheitskonzept, denn die Gefahrensituation für muslimische Einrichtungen hat sich grundlegend verändert.