„Fünf Forderungen, nicht eine weniger“ steht auf der Handfläche einer Demonstrantin. Foto: Kin Cheung/AP

Hongkong. Der 22 Jahre alte Demokratie-Kämpfer war auf dem Weg nach Berlin, als ihn Polizisten am Hongkonger Flughafen festnahmen. In der Finanzmetropole kam es am Samstag und Sonntag zu neuen Protesten und Ausschreitungen.