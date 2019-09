Jeder ist als Patient in der Verantwortung

Osnabrück. Viele Patienten haben eine "irrsinnige Anspruchshaltung", beklagt Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), die Gesundheitskarte funktioniere wie eine Flatrate. Tatsächlich läuft bei der Ärztewahl einiges schief – den Vorwurf müssen sich viele Patienten gefallen lassen. Ein Kommentar.

Man stelle sich mal vor, die Kasko-Versicherung für das Auto würde nach dem Prinzip der gesetzlichen Krankenversicherung funktionieren: Geht was kaputt, könnte der Besitzer von Werkstatt zu Werkstatt wechseln, der Versicherer müsste alles bezahlen. Der Chef der Kassenärzte warnt Patienten vor einem solchen „Flatrate“-Verhalten und einem grenzenlosen Anspruchsdenken – die Warnung ist ernst zu nehmen, der Mann weiß, wovon er spricht.

Die Politik muss also eingreifen, und das geht immer noch am besten nach dem Grundsatz: „Das Geld weist den Weg.“ Wer sich etwa vom Hausarzt weitere Besuche beim Facharzt koordinieren lässt, der zahlt weniger als derjenige, der in Eigenregie von Praxis zu Praxis läuft. Das machen die Autoversicherer übrigens schon lange: Wer sich eine Werkstatt von der Liste der Versicherer aussucht, zahlt weniger.

Am Ende kann und sollte natürlich jeder als Patient seinen Beitrag leisten, Kosten und Können des Gesundheitssystems nicht zu überreizen. Wenn alte Menschen nur aus Langeweile und wegen der Ansprache zu Ärzten laufen, wenn gestresste Berufstätige ihre Zipperlein am Wochenende in der Notaufnahme behandeln lassen wollen und wenn Fachärzte schon wegen eines Schnupfens für die berühmte „zweite Meinung“ aufgesucht werden, dann geht etwas gründlich schief. Und das haben wir alle in der Hand.