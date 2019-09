Osnabrück. Ist der Umgang Deutschlands mit China zu naiv? Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Freitag wieder einmal zu Besuch in Peking eintrifft, macht sie das Dutzend voll – doch wohl nie zuvor, war das Umfeld bei einer Reise so schwierig.

So fährt die Angst vor einem Konjunktureinbruch der deutschen Wirtschaft ebenso mit wie die anhaltenden Sorgen anlässlich internationaler Handelsstreitigkeiten. Die Bürgerproteste in Hongkong fordern zudem eine klare politische Positionierung, die Geschäfte in China im Zweifel nicht leichter machen. Ist es also bald vorbei mit „business as usual“?

„Oberflächlich betrachtet handelt es sich um einen Routinebesuch der für die deutsch-chinesischen Beziehungen äußerst wichtig ist. Es kann aber keine einfache Routine sein, denn die Bundeskanzlerin reist in ein politisch und wirtschaftlich an vielen Fronten extrem gefordertes China“, sagt Mikko Huotari, stellvertretender Direktor des Mercator Instituts für China-Studien.

Das deutsch-chinesische Verhältnis sei zwar nach wie vor außergewöhnlich; zugleich sei es aber auch komplizierter geworden. „China merkt, wie schwierig es ist, Deutschland dafür zu gewinnen, sich auch in schwierigen politischen Fragen auf Chinas Seite zu stellen“, bemerkt Huotari.

Unterschwellige Konflikte brechen auf

So zeige das Beispiel der Bürgerproteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, „dass Konflikte, die unterschwellig schon immer unser Verhältnis mitgeprägt haben – gerade hinsichtlich unserer unterschiedlichen Wertevorstellungen – jetzt immer häufiger zu Tage treten, weil China für uns wichtiger geworden ist“.

Tatsächlich ist die Volksrepublik inzwischen Deutschlands größter Handelspartner. 2018 belief sich das gegenseitige Handelsvolumen auf knapp 200 Milliarden Euro; damit entfällt fast ein Drittel des Handelsvolumens der EU mit China auf Deutschland.

Die hiesigen Exporte nach China stiegen 2018 um acht Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 93 Milliarden Euro. Rund 600 deutsche FiUnternehmen sind heute in Hongkong ansässig, auf dem chinesischen Festland haben weitere 5200 Firmen eine Niederlassung. In Deutschland sind rund 4500 Firmen aktiv, die einen chinesischen Mehrheitsgesellschafter haben; sie beschäftigen mehr als 68 000 Mitarbeiter.

Doch der Austausch stottert, es mehren sich Misstöne

Der Verkauf von Haushaltsgeräten nach China ging zuletzt ebenso zurück, wie der Absatz ausländischer Autos. Dem Forschungsinstituts CAR der Uni Duisburg-Essen zufolge könnten die Autoverkäufe im Reich der Mitte in 2019 um rund zehn Prozent sinken.

So warnte der Experte Ferdinand Dudenhöfer jüngst: „In China erzielten die Autobauer in den letzten 20 Jahren einen Großteil ihrer Gewinne. Mit dem Wachstumseinbruch in 2018 und 2019 entstehen neue Risiken. Fällt das Wachstum in China über einen mehrjährigen Zeitraum aus, muss man mit einer gefährlichen Krise der Weltautoindustrie rechnen.“ Besonders betroffen wäre Deutschland. Mehr als jedes dritte Auto, das VW, BMW und Daimler 2018 verkauften, ging nach China.

Betrug das Wachstum des dortigen Bruttoinlandprodukts 2010 noch mehr als zehn Prozent, waren es im vergangenen Jahr nur noch 6,6 Prozent. Auch die Handelsstreitigkeiten mit den USA gehen nicht spurlos an China vorbei. Nun versucht die Führung in Peking den Binnenkonsum unter anderem mit Hilfe von Steuerentlastungen anzukurbeln.

Durch den Besuch Merkels hofft die Wirtschaft auf eine Belebung der Geschäfte im Reich der Mitte. Nicht umsonst begleitet eine große Delegation von Unternehmern und Verbändevertretern die Kanzlerin bei ihrer dreitägigen Reise. Der Menschenrechtsbeauftragten der Grünen, Margarete Bause, hatte Peking die Einreise indes jüngst verweigert.

Erst das Geschäft, dann Menschenrechte?

Im Land hat sich inzwischen eine relativ zahlungskräftige Mittelschicht entwickelt – mit all den damit verbundenen Lüsten nach Luxus und Annehmlichkeit. So entstehen nicht nur bei den Konsumgütern neue Absatzmärkte.

Für die Zukunft erwartet man im Bundeswirtschaftsministerium vor allem einen Anstieg der Nachfrage bei Verkehr, Energieerzeugung, Umwelttechnik und Gesundheitswirtschaft. Die Bundeskanzlerin dürfte deshalb bemüht sein, in den Beziehungen Kontinuität zu signalisieren.

Dabei haben sich die Bedingungen in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Auch Germany Trade & Invest sieht China als „zunehmend schwierigen Markt“. Entgegen früherer Hoffnungen und Erwartungen hat sich China trotz der Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation seit 2001 nicht zu einer liberalen Marktwirtschaft entwickelt.

Aus der staatlichen Kommandowirtschaft wurde ein rigoroser Turbokapitalismus unter strenger Kontrolle der Kommunistischen Partei. Die verfolgt unter der Führung von Staatspräsident Xi Jinping nur ein Interesse: China zur Feier der 100-jährigen Staatsgründung in 2049 zur tonangebenden Nation im internationalen Konzert großer Mächte zu machen.

Umfassende Herausforderung für den Westen

„China ist derzeit die wohl umfassendste Herausforderung für den Westen: technologisch, ökonomisch machtpolitisch, geostrategisch und auch ideologisch“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), vor einiger Zeit im Gespräch mit unserer Redaktion.

So verfolgt Peking mit der Seidenstraßeninitiative als einziges Land der Welt eine echte globale Strategie. Es fließen gigantische Summen in den Ausbau internationaler Infrastruktur zur Erschließung neuer Absatzmärkte, vor allem in Asien und Afrika aber auch in Südosteuropa. Das sorgt für wachsendes Misstrauen. Die Angst Europas vor zu viel Einflussnahme Chinas wächst – und davor, benachteiligt zu werden.

Einst Werkbank für westliche Firmen ist China heute auf bestem Weg, in vielen Schlüsselbranchen die technologische Weltmarktführung zu übernehmen. So werden Ausgaben für Forschung drastisch hochgefahren. Andererseits versuchen chinesische Investoren über den Kauf westlicher Firmen an Know-How zu gelangen.

Kein anderes Land werde in Chinas Innovationsstrategie so ausdrücklich genannt wie Deutschland, warnen Experten des Mercator Instituts für China-Studien in einer Studie. Chinas wichtigster Handelspartner in Europa handle noch immer so, als seien die zwei Länder nur Partner und nicht auch Konkurrenten, heißt es in der Zusammenfassung. Man stärke Chinas Innovationsoffensive durch zahlreiche Kooperationen in Wirtschaft und Forschung all zu bereitwillig: „Deutschlands wirtschaftliche Fundamente könnten hierdurch unmittelbar beschädigt werden“.

Finanziell großzügige Angebote der chinesischen Seite hätten Technische Universitäten sowie die großen deutschen Forschungsorganisationen zu „wichtigen und willigen Akteuren“ der Zusammenarbeit gemacht. Dabei würden die Risken eines solchen Engagements nicht genügend berücksichtigt, warnen die Autoren Max J. Zenglein und Anna Holzmann.

Verhalten sich Deutschland und die EU also gegenüber der autoritären Führung in Peking zu zahm? Kritiker mahnen, Berlin und Brüssel müssten neben dem Geschäftlichen mehr Augenmerk auf die Einhaltung von Bürgerrechten in China legen und entsprechend klarer Position beziehen.

So hat das EU-Parlament die Mitgliedstaaten in einer Resolution aufgefordert darauf hinzuarbeiten, dass geeignete Mechanismen der Ausfuhrkontrolle eingeführt werden, um China und vor allem Hongkong den Zugang zu Technologien zu verwehren, die bei der Verletzung grundlegender Rechte zum Einsatz kommen. Die Industrie mahnt an, China müsse endlich auch den Marktzugang für westliche Firmen barrierefreier gestalten.

Paris und Brüssel verfolgen Merkels China-Reise genau

Wenn Deutschland nämlich zum 1. Juli 2020 turnusgemäß für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, will Merkel zu einem EU-China-Sondergipfel einladen. Daran sollen erstmals alle EU-Staaten teilnehmen.

Bis dahin soll es auch maßgebliche Fortschritte bei den seit Jahren andauernden Verhandlungen eines Investitionsabkommens zwischen den Europäern und den Chinesen geben.

Die Bundesregierung will das möglichst während der Ratspräsidentschaft unter Dach und Fach bringen. Erst dann nämlich sollen auch Gespräche über ein Freihandelsabkommenstarten zwischen der EU und China starten – für eine gedeihliche gemeinsame Zukunft.