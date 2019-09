Deutsche haben weniger Angst: Das ist keine Entwarnung

Osnabrück. Es klingt erfreulich, dass die Angst der Deutschen vor allerlei konkreten und abstrakten Bedrohungen nachlassen soll. Viel ableiten lässt sich aus der entsprechenden jährlichen Umfrage aber nicht.

Schon am Beispiel der Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg zeigt sich nämlich, dass Ängste zur falschen Zeit am falschen Ort erhebliche Konsequenzen haben können. Im Osten verhalfen sie der AfD zum Wahlerfolg, die erfolgreich Ängste schürt, aber keine tragfähigen Lösungen präsentiert.



Auch die hohe Zahl an Übergriffen auf Flüchtlinge und Muslime, auf Menschen, die Rechtsextremisten für fremd halten, zeigt, dass Angst im Einzelfall zerstörerisch wirken kann, selbst wenn sie in der Masse abnehmen soll.

Befragt wurden die Deutschen von Mai bis Juli – da überrascht es, dass vergleichsweise wenige Wirtschaftskrisen und Klimawandel fürchten. Man sollte sich aber nicht täuschen lassen: Bei der nächsten Rezession und beim nächsten Wetterextrem werden sich die Werte schnell ändern.

Die Politik sollte daher die Befürchtungen der Menschen im Blick behalten. Wer etwa Angst vor Überfällen und Einbrechern hat, muss sich im politischen Diskurs wiederfinden. Aber wenn seine Ängste unbegründet sind, muss er mit Fakten konfrontiert werden. Ängste für Wahlerfolge zu instrumentalisieren ist unlauter.