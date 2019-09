Berlin. Anderthalb Wochen vor dem Start der Tarifverhandlungen für die mehr als 700.000 Leiharbeitskräfte in Deutschland belegen neue Zahlen den schweren Stand dieser Gruppe. Zu den oft unsicheren Arbeitsverhältnissen kommen im Vergleich zu regulär Beschäftigten drastisch niedrigere Einkommen.

Regulär Vollzeitbeschäftigte verdienten 2018 im Schnitt 3.304 Euro brutto pro Monat. Bei den Leiharbeitern lag der Verdienst im Mittel bei 1.928 Euro und damit um 1.376 Euro weniger. Das geht aus einer Antwort des Arbeits- und Sozialministeriums auf eine AfD-Anfrage hervor, die unserer Redaktion vorliegt.



Die Gehaltsunterschiede ziehen sich durch alle Qualifizierungsgruppen. Bei den Helfern waren es im Mittel 2259 Euro für regulär Beschäftigte und 1619 Euro für Leiharbeiter, also eine Differenz von 640 Euro. Bei den Fachkräften lag das Verhältnis bei 3052 Euro zu 2306 Euro, bei den Spezialisten bei 4321 Euro zu 3759 Euro und bei den Experten bei 5425 zu 4510 Euro.

„Die riesige Gehaltskluft zwischen regulär Beschäftigen und Leiharbeitern ist durch nichts zu rechtfertigen", sagte der AfD-Abgeordnete René Springer im Gespräch mit unserer Redaktion. "Leiharbeit bedeutet für Unternehmer ein hohes Maß an Flexibilität. Dass Leiharbeiter diese Flexibilität auch noch mit Lohneinbußen bezahlen, ist weder sozial noch gerecht. Ich sehe die Bundesregierung in der Pflicht, hier endlich nachzubessern.“



Die Tarifverhandlungen für den Leih-Sektor zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern starten am 17. September. Der Deutsche Gewerkschaftsbund geht mit einer Forderung nach 8,5 Prozent mehr Gehalt in die Runde, wie der DGB am Donnerstag mitteilte. Hinzukommen Forderungen nach einer Anhebung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, mehr Urlaubstagen und einer Verbesserung der Zuschlagsregelungen.

In der untersten Entgeltgruppe verdienen Leiharbeiter derzeit 9,79 Euro im Westen und 9,49 Euro im Osten des Landes. Der Abstand zum Mindestlohn (derzeit 9,19 Euro pro Stunde, ab Januar 2020 9,35 Euro pro Stunde) solle deutlich größer werden, erklärte der DGB. Um den Leiharbeitern eine eigenständige Alterssicherung zu ermöglichen, müsste die Gehälter in den unteren Lohngruppen "spürbar angehoben werden".

Die Eintrübung am Arbeitsmarkt bekommen Leiharbeitskräfte besonders zu spüren. Ihre Zahl sank bereits im vergangenen Jahr um 11 Prozent auf 715.137 gegenüber 2017.