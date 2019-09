Missbrauchsfall Lügde: Blick in Abgründe

Osnabrück. Schwerer Kindesmissbrauch in Hunderten von Fällen: Die unfassbaren Vorgänge auf einem Campingplatz in Lügde haben die Republik erschüttert. Nun wurden die beiden Haupttäter verurteilt. Die Aufarbeitung ist damit jedoch nicht beendet, denn es bleibt die Frage: Warum wurden die Täter nicht frühzeitig gestoppt?

Im Fall Lügde sind die Urteile gesprochen, die Täter gehen ins Gefängnis, anschließend folgt die Sicherungsverwahrung. Es mag beruhigen, dass das Verfahren nicht nur schnell, sondern auch mit hohen Haftstrafen beendet wurde. Doch die zerstörten Kindheiten bleiben. Mehr als 30 Opfer sind lebenslang bestraft, das Trauma des Missbrauchs wird sie nie mehr loslassen. Das jüngste Opfer war zur Tatzeit vier Jahre alt.



Dieser ohnehin monströse Fall wird noch monströser, beleuchtet man die Rolle der Behörden. Es ist ein Blick in Abgründe: Hinweise auf Täter wurden ignoriert, einem Verdächtigen sprach man sogar ein Pflegekind zu, Akten wurden frisiert, Informationsflüsse endeten an Kreis- oder Landesgrenzen, Beweise verschwanden, es wurde getrickst, gelogen und beschönigt. Ob ein strukturelles Behördenversagen zugrunde liegt oder das Versagen Einzelner, wird ein Untersuchungsausschuss klären. Doch welche Details auch immer dabei herauskommen werden, eines ist bereits offensichtlich: Es ist ein Skandal, dass nicht frühzeitig eingegriffen wurde.

Bleibt zu hoffen, dass dieser erschütternde Fall wenigstens etwas Gutes nach sich zieht: eine bessere Zusammenarbeit all jener, die für den Schutz der Jüngsten verantwortlich sind: Jugendämter, Polizei, Justiz, Kitas, Schulen, Ärzte, Eltern, Sozialarbeiter. Doch was, wenn das Personal überfordert ist oder schlicht nicht ausreicht? Hier sind Kommunen, Länder und Bund in der Pflicht. Ein Fall Lügde darf sich nicht wiederholen.