SPD-Fraktion berät in Klausur über massive Stimmenverluste

Rolf Mützenich, kommissarischer Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Foto: Bernd von Jutrczenka

Berlin. Einen Tag nach Beginn des Castings für den SPD-Vorsitz geht die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten in Berlin in Klausur. Heute wollen die Abgeordneten auch über die massiven Verluste ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sprechen.