Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier berät mit Experten und Verbänden über die Krise der Windkraft an Land. Foto: Carsten Rehder

Berlin. Lange Genehmigungsverfahren, viele Klagen, Proteste am Ort geplanter Anlagen - der schleppende Ausbau der Windkraft an Land hat viele Gründe. Klimaziele sind in Gefahr. Was tun?