In der Rückgabe Hongkongs an China war von Anfang an der Wurm

Osnabrück. Freiheit und Rechtsstaatlichkeit Hongkongs stehen im krassen Gegensatz zur autokratisch regierten Volksrepublik China. Langfristig wird es in diesem Systemwettbewerb wohl nur einen Sieger geben.

Es dürfte Zufall sein, dass Hongkongs Führung von Chinas Gnaden das umstrittene Auslieferungsgesetz unmittelbar vor dem Besuch von Kanzlerin Angela Merkel in China zurückzieht. Peking ist in der Vergangenheit nicht gerade dadurch aufgefallen, dass es sich Mahnungen ausländischer Partner besonders zu Herzen genommen hätte. Im Gegenteil: China verbittet sich regelmäßig die Einmischung in innere Angelegenheiten.

So ist das Einlenken von Hongkongs Regierung zwar erfreulich. Es ändert aber nichts am Grundproblem, wie es Chinas kommunistisches Regime mit den bis 2048 garantierten Grundfreiheiten für die ehemalige britische Kronkolonie hält.

Freiheit und Rechtsstaatlichkeit Hongkongs stehen im krassen Gegensatz zur autokratischen Volksrepublik. Langfristig wird es in dem Systemwettbewerb wohl nur einen Sieger geben. Selbst wenn die Proteste also abebbten: Es werden nicht die letzten gewesen sein. Die Sorge vieler Hongkonger, in Zukunft schleichend die letzten freiheitlichen Rechte zu verlieren, ist berechtigt.

Deutschland und Europa sollten ihr Gewicht als Partner Chinas also dazu nutzen, darauf hinzuwirken, dass das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ auch langfristig Bestand hat; dazu gehört die moralische Unterstützung der Bürgerrechtler. Oder überlässt man Hongkong einem totalitären Schicksal?