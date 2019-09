Osnabrück. Der massenhafte Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde wühlt aktuell die Menschen auf, doch auch in Schulen, Kitas und Sportvereinen gibt es immer noch deutliche Lücken beim Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, fordert deshalb, die Schulgesetze anzupassen und mehr Geld bereit zustellen.

„Kitas, Schulen, Sportvereine und die Einrichtungen des religiösen Lebens brauchen dringend mehr Unterstützung für ihr Engagement gegen sexuelle Gewalt", sagte Rörig in Berlin bei der Vorstellung eines Berichts des Deutschen Jugendinstituts zum Thema. Nötig seien mehr Verbindlichkeit durch gesetzliche Vorgaben oder Vorgaben der jeweiligen Träger. Auch bräuchten die Einrichtungen mehr personelle und finanzielle Ressourcen, um Kinderschutz umzusetzen. „Von alleine und zum Mininimaltarif werden maximaler Schutz von Jungen und Mädchen und optimale Hilfe nicht erreicht werden."

Dem Bericht zufolge gibt jeweils nur eine Minderheit der befragten Einrichtungen an, nach eigener Einschätzung ein umfassendes Schutzkonzept zu haben. Unter den Heimen sind es etwa nur 33 Prozent, bei Kitas 22 und unter den Schulen nur 13 Prozent. Die Daten wurden von 2015 bis 2018 unter rund 5.000 Einrichtungen erhoben.

Ein Vergleich mit einer ersten Untersuchung im Jahr 2013 zeige zwar Fortschritte, sagte Rörig. Insbesondere im Bereich der Schulen bleibe aber nach wie vor viel zu tun. Schulen sollten verpflichtet werden, Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt einzuführen, forderte der Beauftragte. Rein statistisch seien in jeder Schulklasse ein bis zwei Schüler in verschiedenen Kontexten von sexueller Gewalt betroffen, warnte er. „Der Bericht zeigt, dass Freiwilligkeit alleine nicht zum Ziel führt im Kampf um das Kindeswohl." Verbindlichkeit sei das Gebot der Stunde.

Damit Kinder Hilfe bekommen

Umfassende Schutzkonzepte gibt es bislang eher selten, bestätigt auch Sabine Walper, Forschungsdirektorin des DJI. Nur in einer Minderheit aller Institutionen werden laut DJI alle verschiedenen Konstellationen sexueller Gewalt abgedeckt, also Gewalt innerhalb und außerhalb der Einrichtungen, Übergriffe durch Erwachsene und Übergriffe durch Gleichaltrige. Ziel aller Anstrengungen muss nach den Worten von Walper aber sein, "dass unsere unsere Institutionen keine Tatorte sind, sondern Orte, an denen Kinder kompetente Hilfe bekommen, wenn sie - wo auch immer - mit sexualisierter Gewalt konfrontiert sind". Schutzkonzepte seien ein wesentliches Instrument, um dieses Ziel zu erreichen.

Handlungen, die als sexuelle Gewalt bezeichnet werden, weisen eine große Bandbreite auf. Dazu zählen unter anderem: verbale Belästigungen, voyeuristisches Betrachten des kindlichen Körpers, Berührungen im Brust- und Genitalbereich, sexuelle Handlungen am Körper des Kindes sowie schwere Formen wie orale, vaginale und anale Penetration. Die Polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet für 2018 in Deutschland 12.000 Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Kindesmissbrauchs. Hinzukommen über 9000 Fälle sogenannter Kinder- und Jugendpornografie. Diese Zahlen spiegeln allerdings lediglich das sogenannte Hellfeld, das Dunkelfeld dürfte weitaus größer sein.

Urteil im Fall Lügde erwartet

Für Schlagzeilen hat zuletzt der massenhafte Missbrauch von Kindern in Lügde gesorgt. In dem Fall soll am Donnerstag das Urteil gegen die zwei Hauptangeklagten verkündet werden. Für den 56-jährigen Haupttäter hat die Detmolder Staatsanwaltschaft eine 14-jährige Freiheitsstrafe gefordert, für den 34-Jährigen Mitangeklagten eine Freiheitsstrafe von zwölfeinhalb Jahren. Beide Männer sollen nach Forderungen der Staatsanwaltschaft anschließend in Sicherungsverwahrung. Gutachter hatte die Hauptangeklagten als voll schuldfähig eingestuft.

Die beiden Männer sollen mehr als 40 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben. Unter den Opfern war auch das Pflegekind des Hauptverdächtigen. Die beiden Angeklagten haben die ihnen vorgeworfenen Taten überwiegend gestanden

Der Deutsche Kinderschutzbund in NRW mahnte für das Urteil „ein klares Signal gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder" an. „Gerade für die Opfer ist es wichtig, dass sie sich zukünftig sicher fühlen können, und auch andere Kinder brauchen Schutz", sagte Landesgeschäftsführerin Krista Körbes mit Blick auf eine mögliche Sicherungsverwahrung der Angeklagten nach einer Haftstrafe.