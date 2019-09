Bolsonaro will Bergbau in indigenen Gebieten erlauben MEC öffnen

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Foto: Eraldo Peres/AP

São Paulo. Nach der umstrittenen Haltung von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro zu den Waldbränden am Amazonas steht nun womöglich eine weitere wirtschaftsfreundliche Maßnahme an: In Schutzgebieten von Ureinwohnern sollen Bodenschätze gefördert werden dürfen.