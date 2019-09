London. Ausgerechnet der Vorsitzende des Unterhauses, Jacob Rees-Mogg, döst während einer wichtigen Brexit-Debatte? Wo bleibt der Respekt, fragen sich viele.

Aufruhr im Unterhaus, nur einer bleibt betont gelassen: Während dem Premierminister die Brexit-Kontrolle entrissen wurde, lümmelt der Vorsitzende der Parlamentskammer langgestreckt auf der vordersten Bank: Jacob Rees-Mogg schloss sogar kurz die Augen, während andere Abgeordnete die Debatte führten. Was ist das für ein Typ?Jacob Rees-Mogg ist einer der sogenannten "Brexiteers", die einen harten Brexit, einen EU-Austritt ohne Deal, befürworten. Der 50-jährige Multimillionär wurde im renommierten Eton College und der Oxford-Universität ausgebildet. Er gilt als erzkonservativ und reaktionär. Seine schnöselige Art zu reden wird oft verspottet. Unter Boris Johnson als Premierminister bekam Rees-Mogg sein erstes Ministeramt: "Leader of the House of Commons".

Empörung über "verächtliche Körpersprache"

Dass sich der Vorsitzende des Unterhauses demonstrativ auf der Bank lümmelt, sorgte für Protest. Der Labour-Abgeordnete Phil Wilson schrieb: "Mir wurde beigebracht gerade zu sitzen und Respekt zu zeigen. Jacob Rees-Mogg genoss alle Vorzüge, die Geld einem bringen können und kann weder das eine noch das andere. Was für eine verschwendete Ausbildung."

"Erstaunliche Arroganz von Jacob Rees-Mogg, der das Parlament beschimpft, dass es sich nicht der 'Exekutive' unterworfen habe – eine Exekutive, die lügt, keine Mehrheit hat und die Existenz unserer Wähler und die Zukunft dieses Landes verzockt", twitterte die proeuropäische Change UK-Abgeordnete Heidi Allen.

Grünen-Abgeordnete Caroline Lucas verurteilte die "verächtliche Körpersprache" von Rees-Mogg noch während der Debatte. "Der Vorsitzende dieses Hauses streckt sich über drei Sitze aus, legt sich hin, als langweile ihn, was sich hier heute Abend abspielt." Rees-Mogg quittierte das mit einem Augenrollen, wie in dem Video zu sehen ist.



Auch Schauspieler Hugh Laurie ("Blackadder", "Dr. House") entrüstete sich auf Twitter: "Jacob Rees-Mogg, der sich während der heutigen Notfall-Debatte horizontal auf der Bank räkelt, ist das frechste und unerträglichste, was ich je gesehen habe."

Memes karikieren Rees-Mogg

Die Aktion inspirierte auch viele Twitternutzer zum Basteln bissiger Memes. Dieses zeigt zum Beispiel die Regierungsmehrheit im Zeitverlauf anhand Rees-Moggs Silhouette:

Rees-Mogg mit Schlafmütze und Teddy:

Eine Börsen-Journalistin erinnert die Pose an die Kurve der Pfund-Abwertung:

"Zeichne mich wie eines deiner französischen Mädchen", ist natürlich eine "Titanic"-Anspielung:

"Hört auf solche bearbeiteten Bilder zu verbreiten", schreibt dieser Twitternutzer wohl nicht ganz ernst gemeint:

"Das war ein produktiver Abend", schreibt dieser Nutzer zu seiner Collage:

