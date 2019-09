Groko will Glyphosat-Aus Ende 2023 und neues Tierwohl-Logo MEC öffnen

Der Wirkstoff Glyphosat soll bis Ende 2023 verboten werden. Foto: Patrick Pleul

Berlin. Ohne Bienen und andere Insekten läuft in der Landwirtschaft wenig. Aber viel, was Bauern auf Feldern versprühen, schadet den Nützlingen. Die Regierung will gegensteuern - und beschließt ein ganzes Paket für eine schonendere Landwirtschaft.