Britischer Premier pokert im Brexit-Machtpoker hoch

Osnabrück. Was der britische Premierminister im Machtkampf zwischen seiner Regierung und dem Unterhaus um den No-Deal-Brexit abliefert, ist ein wahres Schurkenstück. Doch er könnte sich verzockt haben.

Als mittelalterlicher Herrscher hätte Boris Johnson womöglich keine Skrupel gehabt, seine Gegner im Kerker schmoren zu lassen, bis sie keine Gefahr mehr darstellen. Heute droht der britische Premier innerparteilichen Querulanten mit dem Fraktionsausschluss; und das Parlament will er in Zwangsurlaub schicken, um seine Ziele durchzudrücken.

Was Johnson im Machtkampf zwischen Regierung und Unterhaus um den No-Deal-Brexit abliefert, ist ein Schurkenstück. Der Mangel an Respekt gegenüber parlamentarischer Tradition sucht seinesgleichen. Selbst Konservativen stößt das auf, weshalb einer von ihnen nun zu den Liberalen übergelaufen ist. Hat Johnson sein Blatt überreizt?

Die Gegner eines Austritts aus der EU ohne ein Abkommen wachen allmählich auf; der Blick in den Abgrund scheint ganz neue Perspektiven zu eröffnen. Tatsächlich droht Großbritannien eine Rezession, wenn es die EU zum 31. Oktober ohne Anschlussregelung verlässt.

Gelingt es den Volksvertretern also noch, dem autoritären Gehabe des Premiers Einhalt zu gebieten? Londons parlamentarisches System kann nun zeigen, was in ihm steckt; es gewönne an Respekt zurück.

Das langjährige Brexit-Chaos hinterlässt so oder so aber tiefe Wunden und ein vergiftetes Klima auf der Insel. Nichts wird mehr so sein, wie es vor dem Referendum 2016 einst war.