In Südafrika sind nach Polizeiangaben mindestens 70 Menschen wegen Angriffen auf Geschäfte und Plünderungen festgenommen worden. Am Dienstag kam es erneut zu Ausschreitungen in der Metropole Johannesburg, wie der Polizeichef der Region Gauteng, Elias Mawela, auf Twitter mitteilte. Die Situation sei stabil, aber unbeständig, sagte er in einem Video.

Autos und Geschäfte in Brand gesetzt

Bereits am Sonntag gab es Unruhen, nachdem ein Gebäude in der Innenstadt in Brand geraten und zusammengestürzt war. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Die Ausschreitungen breiteten sich danach auf andere Stadtteile Johannesburgs und die südafrikanische Hauptstadt Pretoria aus. Am Sonntag und Montag waren zahlreiche Geschäfte überfallen worden. Außerdem waren Autos und Geschäfte in Brand gesetzt worden. Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Gummigeschosse gegen die Randalierer ein. Laut dem südafrikanischen Rundfunk waren ausländische und südafrikanische Ladeninhaber Ziel der Plünderungen.

Am Sonntag hatte sich zudem ein landesweiter Protest von Lkw-Fahrern gegen die Beschäftigung ausländischer Fahrer gerichtet. In der Provinz KwaZulu-Natal waren Lastwagenfahrer angegriffen worden. Ausschreitungen dieser Art kommen in Südafrika immer wieder vor. Einige Südafrikaner geben Einwanderern aus Nachbarländern wie Lesotho, Mosambik und Simbabwe die Schuld für die hohe Arbeitslosigkeit. Die Regierungen Äthiopiens, Sambias und Nigerias warnten ihre Bürger in Südafrika.

Auswärtiges Amt warnt vor Innenstädten

Das Auswärtige Amt rät Reisenden die Innenstädte von Innenstädte von Johannesburg, Kapstadt, Pretoria, Durban, Port Elizabeth und anderer großer Städte nach Einbruch der Dunkelheit zu meiden.

Der südafrikanische Polizeiminister Bheki Cele sagte laut Medienberichten, die Gewalt sei eher kriminell als fremdenfeindlich motiviert. Die Ausschreitungen hatten vergangene Woche in der Stadt Tshwane begonnen und sich nach dem Tod von zwei Männern und einer Frau bei einem Feuer im Stadtteil Jeppestown in Johannesburg ausgebreitet.

