Regierungsbildung in Rom: Sterne stimmen über Koalition ab

Der parteilose Regierungschef in spe, Giuseppe Conte, dürfte gespannt auf die Abstimmung der Fünf-Sterne-Bewegung blicken. Foto: Valerio Portelli/LaPresse via ZUMA Press

Rom. Die Suche nach einer Regierung in Italien nähert sich nur mühsam dem Ziel. Der designierte Ministerpräsident will keine „Superhelden“, sondern normale Menschen in seiner Mannschaft. Doch zunächst haben die Mitglieder der Sterne-Bewegung im Internet das Wort.