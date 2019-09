Hongkong: Das Tragische ist, dass alle verlieren

Osnabrück. In Hongkong schaukeln sich die Aktionen der Demonstranten und der chinesischen Führung gegenseitig immer höher. Ein Kommentar.

Die Bürger protestieren, um ihre Freiheit zu sichern. Peking sieht das als Bedrohung und versucht, die Ordnung wiederherzustellen, indem Sicherheitskräfte Ausschreitungen gewaltsam unterdrücken und Bürgerrechtler verhaften. Das provoziert die Bevölkerung, die umso lauter Freiheit fordert, was wiederum die Führung in Peking ängstigt, die daraufhin den Kontrollverlust fürchtet und mit dem Militär droht.



Schon lange geht es nicht mehr nur um ein gesetzliches Detail, nämlich darum, ob China über den Aufenthaltsort von Häftlingen aus Hongkong bestimmen kann. Es geht um Demokratie, Rechtssicherheit und Meinungsfreiheit. Hier treffen zwei Systeme aufeinander, und beide Seiten haben in dieser verfahrenen Situation keine Möglichkeit nachzugeben oder sich gar kompromissbereit zu zeigen, ohne zu fürchten, dass wahlweise Kontrolle oder Freiheit darunter leiden werden.

Sollte Chinas Militär tatsächlich einschreiten, könnten sich die Hongkonger zwar des Mitgefühls westlicher Staaten gewiss sein. Eingreifen wird jedoch niemand. Das Tragische: Am Ende würden alle verlieren, so oder so. Die Menschen in Hongkong ihre Freiheiten und die Chinesen einen starken Wirtschaftsstandort.