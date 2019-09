US-Vize Pence sendet von Warschau aus eine Botschaft nach Berlin

Osnabrück. Die USA lassen keine Gelegenheit aus, Deutschland in den Senkel zu stellen - wie auch jetzt wieder, beim Besuch von US-Vizepräsident Pence in Polen.

Zwischen Warschau und Washington passt kein Blatt Papier. Das ist die Botschaft, die vom Besuch des US-Vize-Präsidenten Mike Pence in Polen ausgehen soll; und die an die Adresse der Bundesregierung, dass es Alternativen zu Deutschland als herausragendem Partner in Europa gibt, wenn Berlin nicht spurt.



Doch Berlin spurt nicht: Sei es, wenn es um den Bau der Gaspipeline Nord Stream II geht, um die nur langsam steigenden Militärausgaben oder das deutsche Festhalten am Atomdeal mit dem Iran. Das alles passt den USA nicht in den Kram.

Polen agiert geschmeidiger, kauft Flüssiggas aus den USA für zig Milliarden Dollar und gibt entsprechend der Nato-Vorgabe zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus. Von Waffenkäufen in den USA ganz zu schweigen. Das kommt an in Washington – und hat natürlich einen ernsten Hintergrund.

Mit Blick auf Russlands Außenpolitik – Stichwort: Krim – ist das Bedrohungsgefühl in Osteuropa ein Anderes als im Westen. Tatsächlich fühlen sich Polen und Balten von vielen EU-Partnern in ihrer Sorge nicht ernst genommen. Dass sie den Blick verstärkt gen USA richten, wundert also nicht.

Washington sollte das aber nicht zum eigenen Vorteil ausspielen, geschweige denn einen Spalt zwischen die Europäer treiben. Es wäre der langjährigen transatlantischen Partnerschaft unwürdig.