Berlin. Am Tag danach ist Andreas Kalbitz noch in Jubelstimmung. Der Brandenburger AfD-Spitzenkandidat ist aus Potsdam nach Berlin gefahren, um am Montagmorgen seinen Erfolg vor der Hauptstadtpresse zu erklären.

Die AfD sei zur "Volkspartei" geworden, sagt Kalbitz mit glänzender Glatze, getrimmten Kinnbart und angriffslustigem Blick. Die Unkenrufe der "etablierten" Parteien, die AfD werde sich selbst enttarnen und entzaubern, hätten sich als Quatsch erwiesen. "Die AfD ist gekommen, um zu bleiben!"



23,5 Prozent in Brandenburg, 27,5 Prozent in Sachsen: Bei den ersten "Wiederwahlen" für die Alternative für Deutschland konnten die Ergebnisse mehr als verdoppelt werden. Bei hoher Wahlbeteiligung machte rund jeder Vierte sein Kreuz bei den Rechtspopulisten. Von einer "Zeitenwende" ist die Rede.

Die Wirtschaft warnt vor einem verheerenden Signal, fürchtet negative Auswirkungen für den Osten durch den Ruf, ausländerfeindlich zu sein. Journalisten fragen, ob das Erstarken des völkisch-nationalistischen "Flügels", zu dessen Frontmännern Kalbitz gehört, die Partei noch weiter nach rechts rücken werde. Die Parteichefs geben sich pikiert.

"Ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee kommen", sagt Alexander Gauland, der neben Kalbitz auf dem Podium sitzt. "Wir sind eine bürgerliche Partei, wir gehören zur bürgerlichen Mitte." Mutmaßungen, der erstarkte "Flügel" stelle die AfD, die im Westen vielerorts viel moderater aufgestellt ist, vor die Zerreißprobe, seien "Kokolores", ergänzt der Co-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen.

Maximale Geschlossenheit und Rückendeckung für die Wahlsieger aus Brandenburg und Sachsen, das sind heute die Signale von Gauland und Meuthen. Doch es gibt auch Hinweise auf ein Unbehagen der beiden über den Triumph der Ost-AfD. So mahnte Gauland auf der Wahlparty im brandenburgischen Werder, die Truppe möge auch im Siegestaumel vernünftig bleiben.

"Keine rechtsextreme Biografie"

Man kann das als Warnung verstehen, den Rechtsextremismus-Vorwürfen keine neue Nahrung zu geben. Dass Kalbitz noch am Wahlabend in einem Video der Organisation "Ein Prozent für unser Land" für ihre Unterstützung dankte, passt da nicht recht ins Bild. Hinter der Organisation steht Philip Stein, Mitglied der rechtsextremen Identitären Bewegung.

Anzeige Anzeige

Gegenüber dem "Spiegel" hatte Kalbitz kurz vor der Wahl eingeräumt, 2007 an einem Neonazi-Aufmarsch in Athen teilgenommen zu haben. Für Gauland war das der Versuch, "jemanden ohne Belege in die nationalsozialistische Ecke zu drängen". Kalbitz selbst sagt, er habe "keine rechtsextreme Biografie" und nutzt für sein früheres Mitwirken in einschlägigen Organisationen das Wort "Bezüge".

Die Wahlen in Brandenburg und Sachsen waren für die AfD eine Zwischenetappe. Am 27 Oktober wird in Thüringen gewählt. Dort tritt Björn Höcke als Spitzenkandidat an, er gehört zu Kalbitz' engsten Mitstreitern beim "Flügel" und hat Kontakte zu Rechtsextremisten. Am Wahlabend stand er neben Kalbitz im Werderschen Ballhaus auf der Bühne.

Sollte Höcke die Landtagswahl-Triumphe der AfD im Osten fortsetzen, wird das den extrem Rechten in der AfD weiteren Auftrieb geben. Einen Monat später wird es dann auf dem Bundesparteitag zum Showdown kommen. "Wenn der Flügel durch Erfolge bei allen drei Landtagswahlen massiv gestärkt würde, könnte Höcke die Palastrevolution wagen", sagt der Parteienforscher Oskar Niedermayer.

In mehreren West-Verbänden ist die Sorge vor einer Unterwanderung der Partei durch das Kalbitz- und Höcke-Lager groß. 100 Funktionäre des gemäßigten Lagers unterschrieben kürzlich einen Anti-Höcke-Brief. Sollte der Flügel zu stark werden und in der Bundespartei die Macht übernehmen, würde dies einen großen Teil der Mitglieder vertreiben, die mit Rechtsextremisten nichts zu tun haben wollen, erwarten Parteienforscher.

Für Meuthen und Gauland werden die knapp drei Monate bis zum Parteitag, auf dem ein neuer Bundesvorstand gewählt wird, zur gefährlichen Gratwanderung. Meuthen sagte dem Flügel am Montag eine "angemessene Abbildung" in der künftigen Führungsstruktur zu. Dass er der Prozess steuern kann, ist indes fraglich. Gauland bekräftigte, er sei "natürlich" bereit abzutreten, wenn es jemanden gebe, der die Partei an seiner Stelle zusammenhalten und nach vorne bringen könne.

Vor wenigen Monaten hatte Höcke selbst mit der Kampfansage für Wirbel gesorgt, Ende des Jahres werde der Bundesvorstand nicht wiederzuerkennen sein. Würde er selbst antreten, stünde die AfD unausweichlich vor der Zerreißprobe. Als wahrscheinlichstes Szenario gilt, dass Kalbitz und Höcke jemanden ins Rennen schicken, der auf ihrer Seite ist, aber selbst nicht so stark polarisiert.

Eine eigene Kandidatur schloss Kalbitz vor der Hauptstadtpresse aus. Er sehe sich selbst nicht als "das integrative Signal" für die West-AfD.