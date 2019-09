Nach einem Gewitter mit schweren Regenfällen schützen sich die rund 100 Migranten an Deck der „Eleonore“ mit Rettungsdecken. Foto: Johannes Filous

Rom. Das deutsche Rettungsschiffs „Eleonore“ mit mehr als 100 Migranten an Bord kann in Italien anlegen. Das Schiff werde nun beschlagnahmt, teilte das Innenministerium in Rom am Montag mit. Auf Videos war zu sehen, wie die „Eleonore“ im Hafen von Pozzallo auf Sizilien anlegte.