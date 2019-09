Verschnaufpause für die Große Koalition

Er kann aufatmen und sich als Sieger fühlen: Ministerpräsident Michael Kretschmer bleibt ein Debakel erspart, die CDU wird in Sachsen weiterregieren können. Foto: Ronny Hartmann/AFP

Osnabrück. Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben der Großen Koalition eine Verschnaufpause beschert. In Summe ist es in beiden Bundesländern nicht zum Super-Gau für die CDU und die SPD gekommen, auch wenn die AfD jeweils Rekordergebnisse eingefahren und ihre Stimmanteile ungefähr verdoppelt hat. Ein Kommentar von Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke.