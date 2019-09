Deutsche Verantwortung: Eben nicht nur ein „Fliegenschiss“

Osnabrück. 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen setzen die Staatsoberhäupter beider Staaten Zeichen der Versöhnung: Frank-Walter Steinmeier bekennt sich zur deutschen Schuld und bittet Polen um Vergebung, Andrzej Duda wiederum würdigt diese "moralische Wiedergutmachung". Die erneute Forderung nach materiellen Reparationsleistungen hat er sich zum Glück verkniffen – ein Kommentar.

Auch wenn Wieluns Bürgermeister Pawel Okrasa vielleicht etwas zu hoch gegriffen hat, wenn er den Besuch des Bundespräsidenten in seiner Stadt zum 80. Jahrestag des Überfalls der deutschen Luftwaffe mit dem Kniefall von Willy Brandt in Warschau vergleicht, so stimmt doch die Richtung: Steinmeier war es, der diese Gedenkstunde vorgeschlagen hatte und Steinmeier war es, der dort dann auch die richtigen Worte fand: Er sprach von einem Terrorangriff und bat um Vergebung – auf Deutsch und auf Polnisch.

Mancher deutsche Diplomat hatte vorab befürchtet, der polnische Präsident werde die Gelegenheit nutzen und erneut Forderungen nach Reparationszahlungen stellen. Doch Andrzej Duda widerstand der Versuchung und lobte die „moralische Wiedergutmachung“, die der Besuch seines deutschen Amtskollegen bedeute. So wurden beide Präsidenten an diesem Tag der Würde ihres Amtes gerecht und sorgten für eine angemessene historische Einordnung des schändlichen deutschen Luftangriffs auf ein wehrloses Provinznest, nur um die Schlagkraft der Wehrmacht zu testen.

Zwei Dinge aber bleiben auch nach diesem Tag wichtig: Erstens die Erinnerung an deutsche Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsgräuel, die eben kein „Fliegenschiss in der deutschen Geschichte“ sind, wie die AfD zu relativieren versucht. Zweitens aber auch der klare Hinweis darauf, dass Deutschland neben der moralischen Wiedergutmachung keine weiteren rechtlichen Ansprüche auf Reparationen anerkennt. Auch, weil den Rechtspopulisten damit ein Thema genommen wird.