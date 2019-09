Marode Brücken: Keine Zeit verschwenden!

Osnabrück. Müssten marode Straßen, Schienen und Brücken nicht ganz oben auf der Agenda von Landes- und Bundespolitikern stehen? Ein Kommentar zu einem Thema, das alle angeht, und einem zögerlichen Staat.

Der Zustand der Infrastruktur treibt die Menschen um, ob schnelles Internet, Stromtrassen oder Autobahnbaustellen – Veranstaltungen zu diesen Themen sind häufig extrem gut besucht. Und ein marodes Straßennetz ist nicht nur ein Ärgernis für Pendler, sondern gefährdet auch die transportabhängige deutsche Wirtschaft.

Die Prognose für die Brücken im Fernstraßennetz lässt daher nichts Gutes erahnen. Zwar hört es sich unspektakulär an, wenn Niedersachsen in den nächsten zehn Jahren von seinen rund 7000 Brücken 145 Teilbauwerke neu bauen will. Das Problem sind aber nicht diese überfälligen Arbeiten, sondern tausende Brücken, die langfristig ebenfalls ersetzt werden müssen.



Zwar droht den Autofahrern dank engmaschiger Überwachung keine Gefahr. Allzu oft werden Arbeiten aber zu lange hinausgezögert. Das liegt offenbar nicht in erster Linie am fehlenden Geld, sondern daran, dass es an Ingenieuren und Baufirmen fehlt und dass der Staat Projekte durch langwierige Genehmigungsverfahren ausbremst. Auf die Politik rollt eine Lawine an Projekten zu. Sie wäre gut beraten, keine Zeit zu verschwenden und Verfahren zu beschleunigen. Noch sind die Staatskassen gut gefüllt.