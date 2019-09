Neue Zwischenfälle am Hongkonger Flughafen MEC öffnen

Prodemokratische Demonstranten versammeln sich vor dem Flughafen von Hongkong. Foto: Kin Cheung/AP

Hongkong. Einen Tag nach den schweren Ausschreitungen in Hongkong ist es am Sonntag zu neuen Zwischenfällen am internationalen Flughafen der Hafenstadt gekommen. Tausende Demonstranten belagerten etwa drei Stunden lang den Flughafen von außen und behinderten den normalen Betrieb.