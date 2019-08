Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Niedersachsen-Parteitag in Celle. Foto: Peter Steffen/dpa

Celle/Lingen. Die CDU-Parteivorsitzende und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kommt in Kürze nach Lingen. Das hat die 57-Jährige am Samstag beim Landesparteitag der CDU in Celle angekündigt. Grund ist die hohe Zahl der neuen Mitglieder dort.