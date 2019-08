Berlin. Einmal mehr ist von Schicksalswahlen die Rede, wenn die Menschen am Sonntag in Brandenburg und Sachsen über ihre Landesparlamente abstimmen können. In der Tat dürften die Wahlen die politischen Koordinaten drastisch verschieben.

Das liegt vor allem am Aufstieg von AfD und Grünen im Osten. SPD und CDU erwarten die Ergebnisse mit besonders bangem Blick. Die Große Koalition in Berlin könnte noch stärker unter Druck geraten.



Im Wahlkampf-Endspurt blies Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer noch einmal zur Attacke gegen die Rechtspopulisten: „Der AfD darf man keine Verantwortung für dieses Land übertragen. Das ist eine Partei, die immer weiter in den Rechtsextremismus abrutscht“, sagte er am Freitag.

In letzten Umfragen zeichnet sich zwar ab, dass die CDU in Sachsen stärkste Kraft bleibt und Kretschmer auch die künftige Regierung führen kann. Mit 32 Punkten lag seine Partei im ZDF-Politbarometer 7,5 Punkte vor der AfD.

Doch die Rechtspopulisten werden ihr Ergebnis mehr als verdoppeln, ihnen werden bis zu 25 Prozent zugetraut, rund dreimal so viele wie der SPD, deren Abrutschen in die Einstelligkeit besiegelt scheint. Und das heißt: Für eine schwarz-rote Koalition wird es in Dresden nach dem Sonntag nicht mehr reichen. Die Grünen dürften die Königsmacher werden.

In Brandenburg scheint das Horrorszenario der SPD, hinter der AfD zu landen, noch nicht ganz ausgeschlossen. Das ZDF-Politbarometer ermittelte nur einen hauchdünnen 1-Punkt-Vorsprung der Genossen vor der Rechtspartei um deren umstrittenen Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz. Der "Spiegel" berichtete am Freitag, Kalbitz habe eingeräumt, 2007 an einer Demonstration von Rechtsextremisten in Athen teilgenommen zu haben. Ein weitere Hinweis von vielen auf seine wahre Gesinnung.

Keine Regierung ohne die Grünen?

Eine Regierungsbeteiligung der AfD scheint wie in Sachsen auch in Brandenburg völlig ausgeschlossen. Auch wenn sie die meisten Stimmen für den Potsdamer Landtag erobern sollte, stehen die Zeichen dort auf Rot-Rot-Grün. Wie in Sachsen könnte also auch dort die Ökopartei das Zünglein an der Waage werden, wenn es ums Regieren geht.

Anzeige Anzeige

Das Erstarken der AfD in beiden Ostländern hat den Wahlkampf geprägt und könnte die Partei insgesamt noch weiter nach rechts rücken. Brandenburg-Spitzenkandidat Kalbitz zählt gemeinsam mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke zu den Gründern und Symbolfiguren des völkisch-nationalistischen Flügels. Beide wurden im Wahlkampf gefeiert.

Ende November wählt die Bundespartei eine neue Spitze, und der Rückzug von Co-Parteichef Alexander Gauland gilt als ausgemacht. Kalbitz und Höcke dürften nicht selbst nach der Macht greifen, nicht zuletzt, weil das zu Massenaustritten moderaterer AfD-Mitglieder führen könnte. Aber sie gewännen deutlich an Einfluss, um einen ihnen genehmen Kandidaten an der Spitze zu platzieren. Als aussichtsreicher Kandidat wird Sachsens Vize-Fraktionschef Tino Chrupalla gehandelt, der unter anderem eine "Schwarze Liste für unseriöse Pressevertreter" forderte, allerdings selbst kein "Flügel"-Mann ist.

In ihrem Wahlkampf setzte die AfD nicht nur auf ausländerfeindliche Stimmungsmache. Vielerorts ist die Partei inzwischen deutlich fester verankert als SPD oder CDU und läuft den Linken den Rang der Kümmerer-Partei ab. Den Eindruck vieler Bürger im Osten, vom Westen dominiert und nicht gehört zu werden, griff die AfD mit ihrer "Wende 2.0"-Kampagne auf.

Klimadebatte schadet Volksparteien

In die Hände spielte den Rechtspopulisten auch die Klimadebatte. Sie lehnen alle Maßnahmen zur CO2-Reduzierung - allen voran den Kohleausstieg - radikal ab und sammelten damit viele Menschen ein, die sich vor Jobverlusten oder Einschränkungen fürchten.

Auf der anderen Seite sind es die Grünen, die von der Klimawandel-Debatte profitieren. Wem der Klimaschutz unter den Nägeln brennt, wählt das Original. In Sachsen scheinen elf Prozent möglich, das wären doppelt so viele Punkte wie 2014. Und in Brandenburg dürfte es von 6,2 auf gut 14 Prozent nach oben gehen.

Ein Ende des Grünen-Hypes um das Führungsduo Robert Habeck und Annalena Baerbock scheint also nicht in Sicht. Vor allem Baerbock war in den letzten Wochen immer wieder auch dort unterwegs, wo es für die Grünen besonders ungemütlich ist: Im Kohlerevier Lausitz.

Ein rot-rot-grünes Bündnis in Brandenburg unter Führung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) scheint nahezu ausgemacht, das wünscht sich die dortige Bevölkerung. Spannend wird die Regierungsbildung in Sachsen. In den letzten Tagen vor der Wahl waren sowohl CDU-Mann Kretschmer als auch Grünen-Chef Habeck um maximale gegenseitige Abgrenzung bemüht, um den Eindruck zu vermeiden, man wolle miteinander koalieren. Ein schwarz-grün-rotes Dreierbündnis mit der SPD ("Kenia-Koalition") wäre für Kretschmer ein Wagnis. Eine Minderheitsregierung ebenso.

Aus Berliner Perspektive werden die Landtagswahlen vor allem für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisch. Viele Jahre war Kanzlerin Angela Merkel wegen der Migrationspolitik der Sündenbock für die Protestwähler im Osten. Spätestens seit ihren Attacken gegen CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen galt AKK aber für die CDU-Wahlkämpfer in Brandenburg und Sachsen als größter Störenfried. Ihr wird vorgeworfen, die AfD durch eine pauschale Ausgrenzung anstelle der inhaltlichen Auseinandersetzung noch gestärkt zu haben. Ihre schwierige Position dürfte durch die Verluste bei den Landtagswahlen weiter geschwächt werden.

In der Parteizentrale der SPD ist derzeit niemand, der Verantwortung für die zu erwartenden Stimmverluste übernehmen könnte. Nach dem Rückzug von Andrea Nahles vom Parteivorsitz werden die Genossen von einem Interims-Trio geführt. Weil weder Manuela Schwesig, noch Malu Dreyer oder Thorsten Schäfer-Gümbel für den SPD-Vorsitz kandieren und im Dezember abgelöst werden, können sie als Blitzableiter fungieren.

Frische Munition für Groko-Gegner

Allerdings beginnt wenige Tage nach der Wahl die Tournee der SPD-Kandidaten. Als Favorit gilt dabei Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz. Das einstellige Ergebnis, das der Sachsen-SPD nach vier Jahren schwarz-roter Landesregierung droht, dürfte es Scholz noch schwieriger machen, im Bewerbungs-Marathon für ein "Weiter so" mit der Groko im Bund zu kämpfen. Vielmehr werden die Landtagswahlen all jene Genossen stärken, die nach einem Ausweg aus der Regierung suchen.