Lahme Ente Merkel?

In Biarritz nur Zuschauerin? Angela Merkel mit Donald Trump. Foto: Andrew Harnik / AP

Berlin. Es ist nicht lange her, da war Angela Merkel zur Retterin der westlichen Werte ausgerufen worden. Seitdem hat sich indes eine Zeitenwende vollzogen. Der G7-Gipfel vergangenes Wochenende in Biarritz wird in Berlin als markanteste Wegmarke dafür gesehen.