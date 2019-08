Osnabrück. Auch 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hält die Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes, Eva Schlotheuber, zahlreiche wichtige Forschungsfragen für unbeantwortet. Das sagte sie auf einer NOZ-Agendaveranstaltung. Und Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg blickte skeptisch auf den Zustand der internationalen Friedensordnung.

Am Sonntag ist es so weit. Dann jährt sich zum 80. Mal der Überfall des Deutschen Reiches auf das Nachbarland Polen und damit der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. 60 bis 70 Millionen Menschen fanden in der Folge den Tod – auf den Schlachtfeldern, in den bombardierten Städten, in den Vernichtungs- und Gefangenenlagern.

„Verantwortung endet nicht, wenn Zeitzeugen nicht mehr leben“, mahnt Karl-Theodor zu Guttenberg. Der Ex-Verteidigungsminister ist Gast bei der NOZ-Agenda „80 Jahre Zweiter Weltkrieg – Geschichte, Gesellschaft, Gefahren“. Das tiefe Gedenken dürfe nicht abreißen, sagt er.

Doch ist das Grauen acht Jahrzehnte später noch erfahrbar zu machen?

Was hat die Tragödie des Zweiten Weltkriegs der heutigen Generation zu sagen? Zeitzeugen sterben zunehmend aus; das gilt für Täter, Opfer und Unbeteiligte. Umso wichtiger wird eine angemessene Erinnerungskultur. Wie ist der Stand der Forschung zum Zweiten Weltkrieg? Und wie steht es um die internationale Friedensordnung dieser Tage, sind neue Kriege wahrscheinlich?

Diesen Fragen gingen bei der NOZ-Agenda-Veranstaltung im Medienzentrum neben Ex-Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg die Autorin Hilke Lorenz („Kriegskinder“, „Heimat aus dem Koffer“) sowie die Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes Eva Schlotheuber nach. Moderiert wurde die Veranstaltung von NOZ-Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke.

In seiner Familie sei immer wieder über den Weltkrieg gesprochen worden, erzählte zu Guttenberg. Natürlich seien Männer aus der Familie in der Wehrmacht gewesen. Doch einer widersetzte sich der Erinnerung lange: „Mein Großvater mütterlicherseits war dafür nicht zugänglich. Erst als ich mich als Verteidigungsminister mit den aus Afghanistan heimkehrenden Soldaten beschäftigte, kam er auf mich zu und warf mir vor, wie ich es denn wagen könne, öffentlich die Traumatisierung von Soldaten zu thematisieren.“

Dann aber habe sich der Großvater geöffnet – „und grauenvolle Dinge erzählt und geweint“. Deutschland habe sich dem Kapitel des Weltkriegs sehr verantwortungsbewusst gestellt – auch wenn es leider immer noch Menschen gebe, die zu Geschichtsklitterung neigten.

Man könne auch im Reden schweigen, sagte die Autorin Hilke Lorenz. Sie hat für ihre Bücher über die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen zahllose Gespräche geführt. Nun sagt sie:

Wenn immer die gleichen Schnurren erzählt werden, fragt man sich: Was wird vielleicht ausgespart? Über Todesangst spricht kaum jemand.

So hat der Krieg traumatisierte Generationen hinterlassen – bis hin zu den Enkeln. Emotionalisierung könne ein Antrieb sein, sich mit etwas zu beschäftigen. Davon könne auch die Forschung profitieren, sagte die Historikerin Eva Schlotheuber.



Auch 80 Jahre nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hält die Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes zahlreiche wichtige Forschungsfragen für unbeantwortet. „Jede Generation muss eigene Antworten auf die zentralen Fragen finden, die sie beschäftigt“, sagte die Professorin der Universität Düsseldorf. Der Zweite Weltkrieg gehöre zweifellose weiterhin dazu.

Aktuelle Forschungsansätze seien etwa, wie der Krieg erst sehr spät in die deutsche Provinz gekommen sei. Auch die Behördengeschichte sei ein neues und wichtiges Feld. Über das Reichsinnenministerium sei kaum etwas bekannt. Zahlreiche Praktiken auch anderer Behörden seien noch zu untersuchen und die Frage nach Kontinuitäten zu stellen.



Schlotheuber wandte sich dagegen, Parallelen der jetzigen Zeit zu den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg zu ziehen. „Die Situation gegenwärtig ist mit der in den 1930er-Jahren ebenso wenig vergleichbar wie AfD und NSDAP es sind.“

Die Parteienlandschaft der Weimarer Republik sei nicht gefestigt gewesen, die Wirtschaftskrise habe eine beträchtliche Rolle gespielt. Soziale, menschliche und politischen Prozesse und Überzeugungen hätten im Kaiserreich gewurzelt. „All dies ist heute anders, und ohnehin gilt: Geschichte wiederholt sich nicht“, betonte Schlotheuber.

Forschung, da waren sich die Podiumsgäste einig, sei sinnvoll, auch schon, um zu erkennen, wo sich neue Gefahren entwickeln. Und die gibt es durchaus.



In einer Straßenumfrage äußerten Osnabrücker Bürger die Sorge vor einem neuen Krieg. Das Video wurde auf der Agenda-Veranstaltung eingespielt. „Mit den ganzen Krisenherden hat man das Gefühl, es wird nicht besser“, sagt eine junge Frau. Auch nationalistische Tendenzen machten Angst.





Ergänzt wurde die Podiumsdebatte durch ein Gespräch zwischen NOZ-Vize-Chefredakteur Burkhard Ewert und der Geschäftsführerin der Gedenkstätte für die Emslandlager in Esterwegen, Andrea Kaltofen. Insgesamt 15 Konzentrations-, Straf- und Kriegsgefangenenlager richteten die Nationalsozialisten und ihre Handlanger im Emsland ein. Die Insassen, meist politische Gegner, mussten Zwangsarbeit leisten.

„Es ist nicht wirklich glaubhaft, dass die Menschen nicht wussten, was das für Lager waren. Es gab in der Industrie, in der Landwirtschaft, es gab überall Häftlingseinsätze. Vielleicht wusste man aber nichts von den Exzessen in den Lagen“, sagte Kaltofen. Zehntausend Menschen fanden dort den Tod. Heute erinnert die Gedenkstätte Esterwegen daran.





Auch in der Gedenkstätte „Augustaschacht“ im Landkreis Osnabrück wird heute an die NS-Herrschaft und deren Opfer erinnert.









Und wie geht es weiter? Wie ist es um Frieden schaffende internationale Institutionen bestellt?

Der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg blickte auf dem Podium skeptisch auf den Zustand der internationalen Friedensordnung. Er sprach sich dafür aus, sich von der Vorstellung zu lösen, dass die Nachkriegsordnung unverändert bestehen bleiben könne. „Wir haben ein romantisches, fast nostalgisches Bild auf die internationalen Institutionen entwickelt“, sagte Guttenberg.

Aber: „Die Vereinten Nationen sind ein Schatten ihrer selbst, ein sklerotisches Gebilde.“ Ähnliches gelte für multilaterale Konfliktlösungsmechanismen wie den Internationalen Gerichtshof, der von maßgeblichen Spielern systematisch ausgehebelt werde. „Es ist ein zwingender Auftrag, dies schonungslos zu sehen und zu Reformen zu führen“, sagte der CSU-Politiker.

Auch Historikerin Schlotheuber riet zu einer nüchternen Betrachtung. Die EU, wie sie einmal war, gebe es nicht mehr. „Die Schwierigkeiten müssen offen benannt werden“, sagte die Historikerin. Es helfe nicht weiter, einem Gebilde aus den 1980er Jahren hinterherzutrauern. „Zudem darf die EU nicht nur aus deutscher Perspektive betrachtet werden“, fügte sie hinzu.

Andere Länder hätten gänzlich andere Erwartungen und Sichtweisen auf die Aufgaben der Gemeinschaft. Wichtig sei es, nicht an tradierten Strukturen festzuhalten, sondern Europa und die Vision einer lebenswerten Zukunft unabhängig von wirtschaftlichen Aspekten neu zu definieren.

Autorin Hilke Lorenz scheint für die Zukunft nicht sonderlich optimistisch. „Geschichte wiederholt sich nicht, aber man lernt offenbar auch nicht daraus. Auch heute gibt es weltweit Kriegskinder.“