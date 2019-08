Berlin. Gratis Bahn fahren: Mit dem Vorstoß wollte die neue Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei den Soldaten punkten. Doch nach der Einigung mit Verkehrsministerium und Deutscher Bahn kommen in der Truppe akute Sorgen auf, der AKK-Coup könne nach hinten losgehen.

Der Bundeswehrverband, (DBwV) ist jedenfalls alarmiert. „Das kostenlose Bahnfahren in Uniform beschreibt ein politisch gutes Ziel", sagte DBwV-Präsident André Wüstner im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es kann aber nur dann ein Erfolg werden, wenn niemand dazu gezwungen wird.“ Jede Soldatin und jeder Soldat müsse weiterhin die Möglichkeit haben, sich „für ein anderes Verkehrsmittel“ als die Bahn zu entscheiden. „Und wenn sie das tun, dürfen sie nicht schlechter gestellt sein.“



Genau das ist allerdings höchst fraglich. Grund ist Artikel 4 des Bundesreisekostengesetzes. „Fahrtkosten werden nicht erstattet, wenn eine unentgeltliche Beförderungsmöglichkeit genutzt werden kann“, steht dort. Und das heißt im Klartext: Wenn alle Soldaten kostenlos jeden Zug nehmen dürfen, müssten Dienstreisen per Flugzeug eigentlich gestrichen werden.

Zug statt Flugzeug, das könnte für zahllose Bundeswehrangehörige erhebliche Nachteile bedeuten. Schon alleine aufgrund der breiten Verteilung der Bundeswehr in der Fläche nutzen derzeit viele Soldaten den Flieger statt die Bahn, betonte Wüstner.

Das Bundesverteidigungsministerium teilte auf Nachfrage mit, dass im vergangenen Jahr jeden Monat 650 Ministeriumsmitarbeiter allein zwischen den Dienstsitzen Bonn und Berlin hin und her flogen, Kostenpunkt: 80.000 Euro monatlich. 7.876 Flüge waren es im ganzen Jahr 2018. Durch einen Umstieg in die Bahn ließe sich neben CO2 also auch reichlich Geld sparen. Aber viel Zeit würde verloren gehen.

Führt das Gratis-Ticket zu einer Art Bahn-Pflicht für die ganze Truppe? Diese Frage sei erst im Anschluss an weitere Gespräche von Verteidigungs- und Verkehrsministerium mit der Bahn und weiteren Anbietern zu beantworten, erklärte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums.

Der Bundesrechnungshof, der akribisch über die Einhaltung der Dienstreise-Regeln wacht, könnte die endgültige Einigung überprüfen. Ob es dazu komme, sei noch nicht absehbar, so ein Sprecher der unabhängigen Institution. Entwarnung gibt es also keinesfalls.

Nach der Einigung auf das kostenlose Bahnfahren am vorvergangenen Wochenende hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) von einem „Herzensanliegen“ gesprochen, mit dem die Bundesregierung die besondere Leistung der Bundeswehr für Deutschland anerkenne. Kramp-Karrenbauer feierte den Deal als „handfesten Ausdruck“ des Respekts und des Danks, den Soldatinnen und Soldaten für ihren täglichen Einsatz verdienten. Endlich eine positive Nachricht von AKK, die als CDU-Chefin arg in Bedrängnis geraten ist.