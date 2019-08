Italiens neue Regierung muss das Land auf Kurs bringen

Osnabrück. Dass sich 5-Sterne und Sozialdemokraten in Italien auf ein Regierungbündnis geeinigt haben, ist gut. Die Frage ist nur: Wie weit tragen die vereinbarten Gemeinsamkeiten? Das Land braucht ebenso geordnete Verhältnisse in Rom wie die EU.

Die Regierungskrise in Italien ist beendet – zumindest vorerst. Das ist die gute Nachricht. Wie lange das Bündnis aus 5-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten indes halten wird, darauf darf man gespannt sein. Stabilität ist in der italienischen Politik keine verlässliche Kategorie.

In mühsamer Kleinarbeit haben sich die künftigen Partner auf Gemeinsamkeiten geeinigt, wohl wissend, dass das Trennende jederzeit wieder zum Vorschein kommen kann. Schließlich waren sich die beiden Parteien bis vor kurzem spinnefeind.

Angesichts der Herausforderungen, die vor dem Regierungsbündnis liegen - unter anderem Planung und Verabschiedung des nächsten Haushalts - sollte niemand Wetten auf die Haltbarkeit des Bündnisses abschließen. Eine Garantie, dass sich das massiv überschuldete Land, nicht weiter verschuldet, gibt es nicht.

Der Reiz für die Sozialdemokraten, die Politik des Landes wieder mitgestalten zu können, war groß. Warum auch hätte man der rechtsextremen Lega das Feld überlassen sollen; bei Neuwahlen wäre die Partei von Ex-Innenminister Matteo Salvini mutmaßlich stärkste Kraft geworden, die gemeinsam mit anderen rechtskonservativen Parteien eine Regierung hätte stellen können. Zumindest das zu verhindern, darin sind sich 5-Sterne und Sozialdemokraten einig – das ist besser als nichts.

Scharfmacher Salvini hat sich verzockt

Der innenpolitische Scharfmacher Salvini, der die Koalition seiner Lega mit den 5-Sternen kalkuliert hatte platzen lassen, hat sich verzockt. Sein Kalkül, mit erzwungenen Neuwahlen selbst auf den Stuhl des Regierungschefs zu kommen, ist nicht aufgegangen. Er hatte wohl nicht erwartet, dass 5-Sterne und Sozialdemokraten bereit sind, über ihre Schatten zu springen.

Mit Guiseppe Conte haben sich die Regierungsparteien auf einen Premier geeinigt, der auch schon die Vorgängerregierung geführt hat. Anders als Salvini steht der parteilose Conte nicht für eine populistische und fremdenfeindliche Hau-drauf-Politik sondern pflegt einen serösen Stil. Das hat ihm in der vergangenen Monaten auch im Ausland viel Anerkennung gebracht.

Europa kann nun – wenn schon nicht aufatmen, dazu ist die wirtschaftliche Lage in Italien zu fragil – zumindest etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Denn mit dem bevorstehenden Brexit hat die Gemeinschaft in den nächsten Monaten genug zu tun. Da braucht es keine italienische Krise zusätzlich. Und schon gar keine rechte Regierung, die Italien auf Abstand zur EU bringen will.