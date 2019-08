Strukturwandel: Wieder geht es um das Blaue vom Himmel

Osnabrück. Was für eine beeindruckende Zahl: 40 Milliarden Euro Hilfen für die Kohleregionen, in denen durch den Ausstieg aus der Kohle tausende von Arbeitsplätzen wegfallen werden. Neue Jobs aber sind durch den Beschluss des Bundeskabinetts noch lange nicht geschaffen. Denn Strukturwandel ist eine komplexe Angelegenheit. Ein Kommentar.

Es ist natürlich kein Zufall, dass das Bundeskabinett gerade jetzt die Milliardenhilfen für die Kohleregionen gebilligt hat. Schließlich wird am Sonntag in Brandenburg und Sachsen gewählt. Was kann es da Schöneres geben als das Signal: Wir lassen euch nicht im Stich, wenn die Verstromung von Kohle ausläuft und tausende von Jobs wegfallen. „Glückauf“ kann man da nur wünschen.

Skepsis bleibt jedoch geboten. Denn wirtschaftliche Strukturen zu verändern und neue Jobs zu schaffen, ist eine komplexe Aufgabe. Speziell Nordrhein-Westfalen hat ja bereits viel Erfahrung damit, wie schwierig und langwierig so ein Wandel sein kann. Und auch in Ostdeutschland, wo den Menschen nach dem Ende der DDR das Blaue vom Himmel versprochen worden ist, misst man Politiker zu Recht an ihren Taten und nicht an ihren Worten.

Da ist es mehr als ein Schönheitsfehler, dass Strukturhilfen schon verkündet werden, bevor das Gesetz zum Kohleausstieg überhaupt beschlossen ist. Dabei sind beide Projekte unauflösbar verbunden: Das Ende der schmutzigen Verstromung von Kohle ist Voraussetzung für die Hilfen. Im Sinne von Transparenz und Planungssicherheit wäre es da geboten gewesen, beide Gesetze gemeinsam zu präsentieren. So aber bleibt ein wenig Vertrauen erweckendes Spiel auf Zeit – bis nach den Landtagswahlen.