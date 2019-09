Prognose: SPD in Brandenburg vorne – AfD legt in Sachsen massiv zu CC-Editor öffnen

Bei den Landtagswahlen in Sachsen zeichnet sich wie hier in Dresden eine hohe Wahlbeteiligung ab. Foto: Robert Michael/dpa

Dresden/Potsdam. In Sachsen und Brandenburg werden neue Landtage gewählt. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen am Wahlsonntag in unserem Liveticker.