Der Staat muss dringend mehr investieren

Osnabrück. Ist der Staat zu gierig? Nimmt er seinen Bürgern zu viel Geld ab? Angesichts der aktuellen Milliardenüberschüsse in den öffentlichen Haushalten sind das berechtigte Fragen. Vor allzu großen Erwartungen sei allerdings gewarnt, denn das Thema ist komplex. Ein Kommentar.

Der deutsche Staat schwimmt im Geld. Er hat im ersten Halbjahr 45 Milliarden Euro mehr eingenommen als ausgegeben. Das ist zunächst einmal eine gute Nachricht, denn sie zeigt: Die Wirtschaft ist trotz erster Anzeichen für eine Flaute noch vergleichsweise robust. Dementsprechend ist die Beschäftigung hoch, und es sprudeln Steuern und Sozialbeiträge.

Hohe staatliche Überschüsse sind aber auch ein Indiz für eine Unwucht. Ganz offenbar nimmt der Staat seinen Bürgern mehr Geld ab, als er braucht.

Der Staat kann nun auf einen Teil der Einnahmen verzichten, indem er Steuern senkt – siehe die teilweise Abschaffung des Soli, so halbherzig der Schritt auch ist. Er muss aber auch für schlechtere Zeiten vorbeugen, weshalb es gut ist, dass die Bundesagentur für Arbeit und die Rentenversicherung Reserven in Milliardenhöhe bilden konnten.

Völlig unverständlich und unverantwortlich ist dagegen, in welch miesem Zustand sich die Infrastruktur in Deutschland befindet. Es muss dringend mehr investiert werden in Straßen, Brücken, Bahngleise und das digitale Netz. Geld ist genug da, man muss es nur sinnvoll und gezielt ausgeben.

So ließen sich zwei Aufgaben auf einmal erledigen: Das Land würde zukunftsfest gemacht und die neuerdings nicht mehr wachsende Wirtschaft erhielte einen Konjunkturimpuls.