Regenwald: Verbales Schlammcatchen statt Brandbekämpfung

Tausende Brände wüten derzeit im Amazonasgebiet. Foto: dpa/Christian Niel Berlinck/ICMBio

Osnabrück. Was, wenn in einem Land etwas passiert, das Auswirkungen auf die ganze Welt hat? Tschernobyl war so ein Beispiel. Dessen unmittelbaren Folgen lassen sich zwar nicht vergleichen. Aber die brasilianische Regierung verhält sich im Zusammenhang mit den Waldbränden im Amazonasgebiet ähnlich problematisch wie damals die Sowjetunion. Ein Kommentar.