Kopf-an-Kopf-Rennen in Brandenburg - CDU führt in Sachsen MEC öffnen

Die CDU um Ministerpräsident Kretschmer wahrte in Sachsen ihren Umfrage-Vorsprung vor der AfD. Foto: Sebastian Kahnert

Potsdam/Dresden. In Brandenburg und Sachsen wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Während sich in Brandenburg ein Kopf-an-Kopf-Rennen abzeichnet, steuert die CDU in Sachsen auf einen Wahlsieg zu.