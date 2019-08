Berlins Regierender Bürgermeister Müller muss Mietendeckel stoppen

Osnabrück. In Berlin droht eine radikale Mietobergrenze. Sollte das rot-rot-grüne Senatsprojekt nicht deutlich entschärft oder von den Gerichten gestoppt werden, dürften die Folgen fatal sein, sowohl für Vermieter als auch für Wohnungssuchende.

Wer wissen will, wie gefährlich ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene für Wohlstand und sozialen Frieden wäre, muss nur nach Berlin schauen: Da will die Stadtentwicklungssenatorin von den Linken eine Obergrenze für nahezu alle Mietverhältnisse von maximal knapp acht Euro je Quadratmeter einführen.

Während der SPD-Nachwuchs um Kevin Kühnert noch in Enteignungsfantasien schwelgt, bahnt sich in Berlin sozialistischer Unfug an, der fatale Folgen für Mieter, Vermieter und Hausbesitzer haben könnte. Denn letztlich stünde der gesamte Berliner Immobilienmarkt vor dem Kollaps, sollten die Kaltmieten wie geplant gedeckelt oder drastisch gekürzt werden. Denn dann würden über Nacht Millionen-Werte vernichtet. Die Preise für Mehrfamilienhäuser aus dem Bestand würden drastisch sinken, was Banken zu Neubewertungen der Objekte zwingen könnte. Zudem dürfte sich angesichts sinkender Mieteinnahmen ein Sanierungsstau bilden. Mit Blick auf die Risiken bei den Ertragsaussichten ist zu befürchten, dass sich künftig immer weniger Privatinvestoren bei Neubauprojekten in Berlin engagieren werden.

Diese verheerenden Pläne der Senatorin sollte Berlins Regierender Bürgermeister Müller stoppen. Vor Gericht dürften sie ohnehin kaum Bestand haben. Doch schon die jetzige Debatte wird viele Investoren abschrecken – bitter, denn Berlin braucht dringend mehr Neubauten, um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten.