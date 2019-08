Biarritz. US-Präsident Donald Trump ist unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani bereit. „Wenn die Umstände stimmen, wäre ich sicherlich bereit“, sagte er zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Biarritz.

Zuvor hatte bereits Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron gesagt, Trump werde sich in den nächsten Wochen mit Ruhani treffen. „Wir haben die Bedingungen geschaffen für eine Zusammenkunft“, sagte Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump. Die USA sehen in Iran einen Feind.

Bereits zuvor hatte sich der US-Präsident nach dem Wirbel um den heiklen Überraschungsbesuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag am Rande des G7-Treffens entspannt gezeigt. In dem Tauziehen mit den Europäern um den richtigen Kurs gegenüber Iran wies Trump darauf hin, dass der gastgebende französische Präsident Macron den Besuch des Außenministers in dem französischen Badeort mit ihm abgesprochen habe. Macron habe ihn vorab gefragt und seine Zustimmung zu der Einladung zu dem Gipfel gehabt.

Ob er die Einladung an den iranischen Außenminister als respektlos empfunden habe, sagte Trump: „Nein, nein, nein.“ Trump hatte Sarif Ende Juli auf die US-Sanktionsliste setzen lassen. Das Atomabkommen mit dem Iran hatte der US-Präsident einseitig aufgekündigt, weil es aus seiner Sicht nicht weitreichend genug ist. Die Europäer wollen an dem Vertrag festhalten. Trump sagte, ein neues Abkommen müsse langfristiger angelegt sein und auch ballistische Raketen umfassen. „Sie müssen mit dem Terrorismus aufhören.“

In Teheran plädierte der iranische Präsident Ruhani für Diplomatie. „Wenn mir klar ist, dass ich mit einem Treffen die Probleme der Iraner lösen könnte, dann werde ich das definitiv tun“, sagte Ruhani.