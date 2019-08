Linke: 11.000 Autobahnkilometer in schlechtem Zustand MEC öffnen

Baustelle Deutschland: Die deutschen Autobahnen sind in einem schlechten Zustand. Foto: Lukas Barth

Berlin. Die Linke hat angesichts vieler Schäden auf Autobahnen Kritik am Verkehrsministerium geäußert. Jeder sechste Autobahnkilometer sei in der Substanz beschädigt, in Bayern sei es sogar jeder vierte Autobahnkilometer, sagte Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch.