Osnabrück. Kurz vor dem G7-Gipfel setzt eine Analyse des Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Krugman ein Ausrufezeichen: Deutschlands sei eine Gefahr für die Weltwirtschaft. Berlin müsse endlich von der Investitionsbremse und sich von der Schwarzen Null verabschieden.

Deutschland als ökonomischem Schwergewicht der EU droht die Rezession, die internationalen Aktienmärkte sind nervös, der Handelsstreit zwischen den USA und China ist ungelöst. Unter dem Eindruck einer weltweit abflauenden Konjunktur kommen am Wochenende die Lenker der sieben führenden Industrienationen zum G-7-Gipfel im französischen Biarritz zusammen – und haben bei dem von Samstag bis Montag dauernden Treffen einiges an Problemen auf dem Tisch.

Zur Sprache kommen dürfte dabei einmal mehr der deutsche Überschuss in der Leistungsbilanz. Neue Nahrung erhielt das Thema soeben durch eine Analyse des Nobelpreisträgers für Wirtschaft, Paul Krugman. In seiner Kolumne für die US-Zeitung „New York Times“ warnte der Volkswirt, Deutschlands „besessene Angst vor Schulden“ bedrohe die gesamte Weltwirtschaft.

Krugman, der einst die Finanzkrise von 2008 prognostizierte, stellt fest: „Die Welt hat ein Deutschland-Problem“. Er appellierte an Berlin, es sei an der Zeit, sich von der übertriebenen Sparpolitik der vergangenen Jahre zu verabschieden. US-Präsident Donald Trump dürfte den Ball in Biarritz aufnehmen, schlägt er doch seit Längerem in diese Kerbe.

In der EU blickt man mit unguten Gefühlen auf das G7-Treffen.

Von US-Präsident Trump habe es zuletzt wieder verstärkt Twitternachrichten gegeben, die nicht unbedingt freundlich zu EU-Staaten seien, sagte ein ranghoher EU-Beamter am Donnerstag in Brüssel. Das sorge für Besorgnis.

„Wir sind die Familie der westlichen Demokratien, und wenn wir die Welt in die von uns gewünschte Richtung entwickeln wollen, sollten wir zusammenarbeiten“, erklärte der EU-Beamte. Konflikte zwischen den G-7-Staaten und transatlantische Spannungen seien absolut kontraproduktiv.

„Sie dienen weder den USA noch der EU.“ Als konkrete Beispiele nannte der EU-Beamte die Streitigkeiten über das Atomabkommen mit dem Iran sowie die Handelskonflikte und Trumps unter den G-7-Staaten nicht abgestimmte Forderung, Russland wieder zu den Gipfeln der großen Wirtschaftsmächte einzuladen.

Anzeige Anzeige

Zudem hatte der US-Präsident erneut per Twitter europäische Staaten attackiert, die seiner Meinung nach zu wenig Geld für Verteidigung ausgeben – darunter Deutschland. Ärger um Digitalsteuer

Weiterer Ärger zwischen den USA und Europa droht wegen der geplanten Digitalsteuer für US-Internetkonzerne wie Google und Facebook: Gastgeber Frankreich will die Steuer beim Gipfel voraussichtlich erneut thematisieren. Die USA leisten heftigen Widerstand dagegen, Präsident Trump drohte neue Strafzölle an.

US-Präsident Donald Trump kann jeden Gipfel platzen lassen.

Der letzte G-7-Gipfel scheiterte vor einem Jahr in Kanada, weil Trump via Twitter seine Zustimmung zu der gemeinsamen Abschlusserklärung zurückzog – ein diplomatisches Fiasko.

Der diesjährige Gastgeber Emmanuel Macron hat daraus seine Lehren gezogen: Eine gemeinsame Abschlusserklärung ist gar nicht erst geplant. Stattdessen sollen sich nur jene Staaten zu konkreten Zielen verpflichten, die dazu bereit sind.

Macron will den Kampf gegen weltweite Ungleichheit und Ungerechtigkeit zum Leitmotiv des Gipfels machen. Viel Gesprächsstoff dürften die akuten Krisen rund um den Globus bieten: die Unruhen in Hongkong, die Spannungen zwischen Indien und Pakistan um die Region Kaschmir sowie der Krieg in Syrien und die Krise mit dem Iran.

Die Europäer wollen die USA im Iran-Konflikt dazu bewegen, ihre „Politik des maximalen Drucks“ auf Teheran abzuschwächen – etwa, indem sie Ölverkäufe des Iran nach China und Indien nicht mehr mit Strafmaßnahmen belegen.

So wollen sie den Iran an den Verhandlungstisch bringen, um ein neues Atomabkommen auszuhandeln. In Biarritz sind während der drei Gipfeltage ab Samstag nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner rund 13.200 Sicherheitskräfte im Einsatz. Unterstützt werden sie von Anti-Terror-Kräften der Armee. (mit dpa, AFP)