Ist Deutschland in der Spar-Obsession gefangen?

Osnabrück. Nobelpreis-Ökonom Krugman sieht in Deutschlands Sparpolitik ein Risiko für die Weltkonjunktur - und drängt die Bundesregierung deshalb zum Schulden machen. Der Vorstoß sollte nachdenklich stimmen.

Drastische Worte eines Nobelpreisträgers: „Die Welt hat ein Deutschland-Problem“, warnt Paul Krugman in der New York Times passend zum G7-Gipfel und der an Fahrt gewinnenden deutschen Debatte um die Schwarze Null. Der Vorwurf: Während die Weltkonjunktur eintrübt, hält die Bundesregierung an der eisernen Sparpolitik fest, anstatt mit Investitionen gegenzusteuern und die Wirtschaft anzukurbeln.

Der Fakt, dass Deutschland viel mehr Waren produziert und an Dienstleistungen bereitstellt, als es verbraucht, und damit auch anderen Staaten schade, sorgt seit Jahren international für Neid und Wut – seitens der USA wie auch der EU-Partner. Immerhin hat Deutschland 2018 zum dritten Mal in Folge weltweit den größten Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt.

Niemand sollte sich aber der naiven Hoffnung hingeben, Deutschland könne die Welt retten, wenn es nur wieder ordentlich Schulden macht. Ebenso unangebracht ist es jedoch, die Schwarze Null obsessiv als Monstranz vor sich herzutragen; den Erfordernissen konjunkturell schwierigerer Zeiten wird das zunehmend weniger gerecht. Sicher werden die G7-Partner Bundeskanzlerin Angela Merkel daran gemahnen.

Mit Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung gibt es zukunftsträchtige Bereiche, in denen mehr öffentliches Geld langfristig gut angelegt ist. Eine gegrenzte Aufnahme von Staatsschulden für punktuelle Stimuli kann im Rahmen der EU-Stabilitätskriterien sinnvoll sein. Vor einer Übertreibung a lá Italien sei gewarnt.